La colchicina podría servir como tratamiento para pacientes no hospitalizados de COVID-19

MONTREAL, 30 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Instituto de Cardiología de Montreal (MHI), ha anunciado hoy que el ensayo clínico COLCORONA seguirá reclutando a pacientes adultos no hospitalizados con COVID-19 tal y como recomienda el comité de control de datos independiente (DMC), siguiendo un segundo análisis interno.

"Con el fuerte aumento en los casos de COVID-19 en todo el mundo, es cada vez más importante que sigamos investigando tratamiento que no solo ayuden a los pacientes hospitalizados con enfermedad grave, sino también a los que tienen síntomas más leves y están en sus casas", destacó el doctor Jean-Claude Tardif, director del Centro de Investigación en MHI, profesor de Medicina en la Universidad de Montreal, e investigador jefe de COLCORONA. "Queremos completar el reclutamiento de pacientes en este gran estudio en el próximo mes y esperamos que la colchicina reduzca el riesgo de complicaciones de la COVID-19".

COLCORONA es un estudio sin contacto, realizado en casa, aleatorio, de doble ciego y controlado por placebo llevado a cabo en Canadá, Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Sudáfrica. Busca determinar si la colchicina puede reducir el riesgo de complicaciones graves vinculadas a COVID-19. Este es uno de los pocos estudios actúales a gran escala de COVID-19 en los que pueden participar pacientes no hospitalizados. Los participantes y médicos interesados en COLCORONA pueden llamar al teléfono de atención 1-877-536-6837.

COLCORONA se coordina por el Centro de Coordinación de Innovaciones en Salud de Montreal (MHICC) y está financiado por el Gobierno de Quebec, la Bill & Melinda Gates Foundation y el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) del United States National Institutes of Health (NIH). CGI, Dacima y Pharmascience son también colaboradores de COLCORONA.

El Instituto de Cardiología de Montreal y sus socios en todo el mundo quieren agradecer a todos los investigadores y a los miles de participantes su continua participación en el estudio COLCORONA.

Para más información sobre el estudio, visite www.colcorona.net .

Acerca del Instituto de Cardiología de Montreal

Fundado en 1954, el Instituto de Cardiología de Montreal busca constantemente los mayores estándares de excelencia en el campo cardiovascular mediante su liderazgo en investigación clínica y básica, atención ultra-especializada, formación profesional y prevención. Aloja el mayor centro de investigación en Canadá, el mayor centro de prevención cardiovascular del país y el mayor centro de genética cardiovascular de Canadá. El instituto está afiliado a la Universidad de Montreal y tiene más de 2.000 empleados, incluidos 245 médicos y más de 85 investigadores.

Acerca del Centro de Coordinación de Innovaciones en Salud de Montreal (MHICC)

El Centro de Coordinación de Innovaciones en Salud de Montreal (MHICC) es una organización de investigación clínica académica líder y una parte integral del Instituto de Cardiología de Montreal (MHI). El MHICC posee una red de colaboradores establecida en más de 4.500 sitios clínicos en más de 35 países. Tiene una experiencia específica en medicina de precisión, ensayos clínicos de alta calidad y bajo coste y reutilización de fármacos.

Acerca de Pharmascience

Fundada en 1983, Pharmascience Inc. es el mayor empleador farmacéutico en Quebec. Con su oficina principal localizada en Montreal y sus 1.500 empleados, Pharmascience Inc. es una compañía farmacéutica de servicio completo y privada con raíces profundas en Canadá y cuyo alcance global está creciendo, en parte gracias a la distribución de sus productos en más de 60 países. Calificada en el puesto 56 de los principales inversores canadienses en investigación y desarrollo (I+D) gracias a una inversión de 43 millones de dólares en 2018, Pharmascience Inc. es el cuarto mayor fabricante de fármacos genéricos en el país. www.pharmascience.com

Acerca de CGI

Fundada en 1976, CGI es una de las mayores firmas de consultoría de gestión y tecnología de la información (TI) del mundo. Desde cientos de localizaciones en todo el mundo, CGI ofrece una completa cartera de servicios y soluciones: servicios de consultoría de gestión y TI estratégicos, servicios de integración de sistemas, soluciones de propiedad intelectual así como servicios TI y de gestión de procesos empresariales en modo delegado. www.cgi.com/canada

Acerca de Dacima

Fundada en 2006, Dacima Software Inc. es un innovador líder en software de Electronic Data Capture (EDC) para investigación clínica. El software EDC de Dacima, Dacima Clinical Suite, es una completa aplicación de software EDC con módulos integrados para aleatorización de pacientes (IWRS), gestión de suministro, ePRO, eDiary, codificación médica y eConsent. Las flexibles y altamente configurables plataformas EDC de Dacima permiten el diseño de todo tipo de estudios de diseño, como ensayos clínicos, registros de pacientes, estudios observacionales y encuestas web mediante una interfaz web sencilla e intuitiva. www.dacimasoftware.com

