La collaboration entre le groupe MultiBank et Praxis Tech place le géant financier à l'avant-scène de l'industrie du trading

Cette alliance multinationale démontre l'importance de la collaboration entre les deux industries et donnera au groupe MultiBank l'occasion de faire progresser sa structure d'entreprise et d'optimiser ses solutions technologiques. Praxis Tech aidera le groupe MultiBank à se conformer à la norme PCI DSS de niveau 1 et à offrir des solutions de paiement améliorées pour lui permettre de proposer des solutions pré-intégrées instantanées à plus de 450 prestataires de services de paiement (PSP). Grâce à cette collaboration, le groupe MultiBank sera en mesure de tirer parti de l'expérience de Praxis Tech dans le domaine des paiements tout en réaffectant ses capacités existantes à de nouveaux marchés, de nouveaux publics cibles et de nouvelles sources de revenus.

Le groupe MultiBank est un courtier mondial spécialisé dans l'accès aux instruments financiers. Il détient un portefeuille d'entreprises sur les 5 continents et plus de 20 bureaux dans le monde. Il sert une clientèle internationale et a une présence mondiale dans les principaux centres financiers.

Praxis Tech offre une technologie de gestion des paiements qui relie les PSP et les commerçants en assurant des flux de paiement fluides et efficaces et en assurant le traitement des données pour tous les paiements entrants et sortants.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons novatrices d'améliorer nos produits et services. Cet important partenariat avec Praxis simplifiera une solution de paiement tout-en-un, ce qui rendra notre écosystème beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus pratique pour nos clients », a déclaré Salem Kattoura, directeur d'exploitation du groupe MultiBank.

« Les objectifs de l'équipe de MultiBank et la façon dont Praxis peut aider à réaliser cette vision étaient clairs dès le début. Ensemble, nous avons élaboré un plan stratégique pour améliorer l'expérience utilisateur et faciliter l'intégration des prestataires de services de paiement à l'échelle mondiale. Grâce à nos données disponibles et à leurs responsables de réussite Praxis désignés, nous aidons à optimiser la caisse pour obtenir les meilleurs résultats. C'est un plaisir absolu de travailler avec une équipe de professionnels et d'avoir une si bonne relation d'affaires avec MultiBank», a déclaré Natalie Agopian, directrice de la sécurité chez Praxis Tech.

Pour en savoir plus sur Praxis Tech, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur le groupe MultiBank, cliquez ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815533/Praxis_Tech.jpg

SOURCE Praxis Tech Ltd.