La collaboration stratégique de Zoomlion avec le Cambodge apporte du matériel et des technologies agricoles modernes

Lors de la cérémonie de signature, Zoomlion a également annoncé un don de matériel agricole haut de gamme, comprenant du matériel entièrement mécanisé de production de maïs et des séchoirs intelligents qui vont contribuer à la transformation et au développement de l'agriculture moderne du Cambodge.

Pays agricole riche d'une longue histoire en la matière, le Cambodge est un grenier fondamental pour l'Asie et le reste du monde. Bien qu'ayant obtenu des résultats significatifs en matière de développement agricole ces dernières années, le Cambodge est également confronté aux défis et aux possibilités qu'offrent la transformation et la modernisation des industries agricoles. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a prévu d'apporter son soutien au développement des entreprises agricoles en modernisant le matériel agricole, en élargissant l'application des technologies intelligentes et en améliorant le taux de mécanisation de l'agriculture.

« La collaboration stratégique de Zoomlion avec le Cambodge commencera par la promotion de la plantation et de la production entièrement mécanisées de maïs, ainsi que par l'application et la recherche conjointes de technologies de séchage intelligentes. À partir de là, nous chercherons à intégrer des technologies agricoles plus intelligentes, des solutions et des produits de mécanisation, dans l'optique de contribuer à la modernisation à long terme des industries agricoles cambodgiennes », a déclaré Xiong Yanming, président de Zoomlion Agricultural Machinery Co., Ltd.

Non seulement Zoomlion va faire don de matériel agricole de pointe, mais elle va aussi fournir des solutions intelligentes et envoyer des techniciens au Cambodge afin de faciliter la modernisation de l'industrie agricole locale et d'assurer le développement durable des activités liées au matériel agricole que Zoomlion mènera au Cambodge.

Au cours des dix dernières années, Zoomlion est devenue l'un des principaux fabricants d'équipements agricoles, offrant des produits agraires mécanisés de premier plan, au service de tous les maillons de la production agricole, depuis la plantation et la gestion jusqu'à la récolte et au séchage, dans plus de 60 pays et régions du globe.

En 2018, Zoomlion s'est associée à Landing.AI pour développer une nouvelle génération de matériel agricole intelligent qui fusionne les technologies d'intelligence artificielle, notamment les moissonneuses pour le blé et le riz, et les protecteurs de plantes. Ce partenariat visait aussi à construire un système agricole intelligent de premier plan mondial qui relie le matériel avec une plate-forme cloud afin d'améliorer grandement la productivité, la standardisation et la durabilité. L'objectif à long terme est d'aider le secteur agricole traditionnel - très répandu dans la plupart des pays en développement - à se transformer et à se moderniser en vue de l'ère de la 5G.

« En participant largement à la modernisation de l'industrie agricole cambodgienne, Zoomlion crée en outre un nouvel exemple de collaboration agricole internationale qui aidera un plus grand nombre de pays à l'avenir », a déclaré M. Xiong.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. La société vend aujourd'hui plus de 460 produits de pointe dans 55 lignes de produits couvrant dix catégories importantes.

Liens connexes :

www.zoomlion.com.en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1037113/Zoomlion_Cambodia.jpg

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion