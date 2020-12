La collection Macallan Red prend son envol avec un démarrage fulgurant à la boutique The Macallan Boutique By Le Clos avec plus de 2 millions de dollars de ventes

La boutique The Macallan Boutique By Le Clos a poursuivi ses activités durant toutes les phases de la pandémie. Ils ont constaté la nécessité de changer rapidement, de mettre davantage l'accent sur le numérique afin de servir les clients dans la mesure du possible grâce à une version en ligne de la boutique ( www.leclos.net/themacallan ). Grâce à la boutique en ligne et aux campagnes de marketing direct, Le Clos et The Macallan ont continué à obtenir des résultats de vente exceptionnels au cours d'une période extrêmement difficile.

Jeremy Speirs, directeur général régional d'Edrington Global Travel Retail a commenté : « Après avoir conçu une gamme de whiskies aussi remarquable pour la Red Collection, il est normal que Le Clos soit l'un des rares détaillants à avoir donné vie à son histoire lors de son lancement dans les boutiques The Macallan Boutiques. Grâce à sa compréhension inégalée du consommateur de spiritueux de luxe et à sa capacité à fournir une plateforme de lancement pour certaines des expressions les plus recherchées de The Macallan, Le Clos est devenu une véritable autorité pour la marque, et ses magasins une destination incontournable. »

Ben Odgers, directeur général de Le Clos, a ajouté : « En ces temps sans précédent, réaliser des ventes aussi exceptionnelles témoigne de l'exclusivité de la Red Collection, de notre partenariat avec The Macallan, et de la fidélité et du soutien constants de nos clients. Notre collaboration avec The Macallan et notre engagement mutuel en faveur de l'innovation ont permis à The Macallan Boutique by Le Clos d'être l'un des lieux incontournables pour les collectionneurs et les amateurs de whisky The Macallan. »

Au cœur de la Red Collection se trouvent The Macallan 40 ans, The Macallan 50 ans et The Macallan 60 ans, qui sont les plus anciennes expressions continues jamais offertes par The Macallan. Ils seront rejoints à l'occasion par des invités de longue date, à commencer par The Macallan 71 ans, The Macallan 74 ans et The Macallan 78 ans. Ces single malts incroyablement rares font partie des plus vieux whiskies écossais du monde, The Macallan 74 ans et The Macallan 78 ans étant les plus anciens embouteillages jamais réalisés par la marque.

Ce lancement exclusif est le dernier chapitre du partenariat primé de longue date entre The Macallan et Le Clos. Les clients du monde entier peuvent consulter la Red Collection et le portfolio de The Macallan à l'adresse leclos.net/themacallan

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1385204/The_Macallan_Red_Collection.jpg

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1387175/Le_Clos_The_Macallan_Video.mp4

Related Links

https://www.leclos.net



SOURCE Le Clos; The Macallan