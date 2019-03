La COLLECTION MARUNI Ã  l'honneur de l'exposition Â« Japon-Japonismes. Objets inspirÃ©s, 1867-2018 Â»

HIROSHIMA, Japon, 27 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Maruni Wood Industry Inc., un fabricant de meubles en bois basé à Hiroshima, au Japon, est fier d'annoncer que sa collection sera exposée dans le cadre de l'exposition « Japon-Japonismes. Objets inspirés, 1867-2018 » en cours au Musée des Arts Décoratifs à Paris, France.

(Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/201811210631?p=images)

Maruni Wood Industry est connu pour sa COLLECTION MARUNI, dirigée par le designer japonais de renom Naoto Fukasawa, ainsi que pour ses meubles conçus par Fukasawa et le designer anglais Jasper Morrison. Chaque année depuis 10 ans, Maruni lance de nouveaux produits avec succès au Salone del Mobile Internazionale, et a acquis une excellente réputation sur le marché international, se voyant exposé dans le hall principal 16 chaque année depuis 2016. Â

Maruni est un pionnier de l'application industrielle des compétences artisanales depuis 1928, et le fauteuil HIROSHIMA conçu par Fukasawa est devenu l'une des pièces emblématiques de Maruni. En 2017, des fauteuils HIROSHIMA ont été installés au nouveau siège d'Apple, Inc., l'Apple Park. Les meubles Maruni apportent également une touche de confort et une atmosphère relaxante au Terrass'' Hotel de Montmartre, ainsi qu'au Villaret, un néo-bistrot à Paris, France. Â

L'exposition se tiendra jusqu'au 3 mars 2019, dans le cadre du programme « Japonismes 2018 : les âmes en résonance », qui présentera la diversité de la culture japonaise dans près de 100 lieux à Paris et d'autres endroits sur une période de huit mois, célébrant ainsi 160 années de relations diplomatiques entre le gouvernement du Japon et le gouvernement français. Parmi un large éventail de supports artistiques, les meubles Maruni contribueront avec fierté à la promotion de l'artisanat japonais.

La COLLECTION MARUNI est distribuée dans 30 pays et les produits de la collection sont vendus par SILVERA (www.silvera.fr) en France.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.maruni.com/en/

Japon-Japonismes. Objets inspirés, 1867-2018 : http://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/expositions-en-cours/japon-japonismes-objets-inspires-1867-2018/

