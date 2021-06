La coloration capillaire personnalisée pour hommes Colorsmith™ s'étend en Europe et ouvre la voie à l'avenir des soins personnels

Le programme de réduction des gris de Colorsmith est le premier du genre, conçu pour les hommes qui souhaitent conserver leur look poivre et sel ou couvrir progressivement leurs gris avec le temps. Ce nouveau programme permet aux hommes d'éviter des questions telles que « Avez-vous fait quelque chose de différent à vos cheveux ? » avec des résultats subtils et d'apparence naturelle en deux ou trois applications.

Doté d'une technologie brevetée de mélange des couleurs, Colorsmith a été créé par les créateurs de la société de coloration capillaire primée eSalon, qui révolutionne la coloration des cheveux à domicile pour les femmes depuis plus de dix ans.

« Alors que la demande mondiale de personnalisation et de commodité ne cesse de croître, nous sommes ravis d'élargir l'empreinte de Colorsmith à l'Europe et de contribuer à démystifier le processus de coloration des cheveux afin que chaque homme puisse se colorer les cheveux avec facilité et confiance », a déclaré Graham Jones, PDG de Colorsmith. « Chaque facette de Colorsmith a été soigneusement conçue pour offrir aux hommes une expérience entièrement personnalisée du début à la fin. »

Fondé sur la technologie et la théorie de la couleur, Colorsmith s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur situation en matière de coloration de cheveux. La formule de coloration testée de la marque contient des ingrédients de la plus haute qualité, notamment de la vitamine E, de la kératine et des protéines de soja, et ne contient pas d'ammoniaque.

Comment fonctionne le service ?

Après avoir créé un profil, il suffit de remplir un rapide questionnaire sur la couleur, qui aidera les coloristes de la marque à créer une teinte unique. La formule distribuée individuellement et les instructions personnalisées sont ensuite préparées, emballées et livrées discrètement à votre porte. Des coloristes spécialisés sont à votre disposition pour vous conseiller et vous guider tout au long du processus, du quiz en ligne jusqu'à l'application de la couleur.

Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte ?

En plus de la couleur personnalisée et du révélateur, chaque commande Colorsmith comprend tout ce qui est nécessaire pour appliquer la couleur sans effort à la maison, y compris des instructions personnalisées, deux paires de gants sans latex, un outil d'application, des sachets de shampoing et d'après-shampoing, ainsi qu'une protection anti-taches et un produit pour enlever les taches.

Combien coûte Colorsmith ?

Une seule commande de Colorsmith coûte 32,5 €. Le Colour Plan de la marque coûte 26 € par commande et est envoyé automatiquement selon un calendrier défini, avec la possibilité de mettre en pause, de sauter une commande ou d'annuler à tout moment.

Puis-je appliquer ma couleur sur ma barbe ou ma moustache ?

Oui, vous pouvez tout à fait appliquer votre couleur sur votre barbe et votre moustache pour les assortir à vos cheveux. Veillez à effectuer un test d'allergie un jour avant la coloration. Vous trouverez ces instructions dans vos instructions personnalisées. Par mesure de sécurité, nous vous déconseillons d'appliquer la coloration sur vos sourcils ou autour de vos yeux.

Colorsmith est désormais disponible sur plus de 20 marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Pour plus d'informations sur Colorsmith, ou pour créer un profil de couleur, veuillez consulter le site Colorsmith.uk. Retrouvez Colorsmith sur Instagram, Facebook et YouTube.

À propos de Colorsmith :

Colorsmith offre aux hommes une expérience de coloration à domicile entièrement personnalisée et sans effort, avec des options de couverture des cheveux gris d'apparence naturelle, à leur convenance. Les colorations capillaires de qualité salon, fabriquées sur commande par Colorsmith, sont réalisées individuellement par des coloristes agréés dans ses sièges de Los Angeles et de Londres. Chaque commande est accompagnée d'instructions personnalisées et faciles à suivre, d'outils de coloration et d'un accès à des coloristes experts qui peuvent vous aider à chaque étape du processus. En outre, le programme de réduction des gris de la marque permet aux hommes de conserver leur look poivre et sel ou d'estomper progressivement leurs gris au fil du temps. Colorsmith a été lancé aux États-Unis en juin 2020, et a fait ses débuts en Europe en mai 2021. Colorsmith a été créé par l'équipe à l'origine de la société de coloration capillaire primée eSalon et est alimenté par une technologie de pointe doublement breveté. En janvier 2021, eSalon a lancé la marque sœur de Colorsmith AURA Personalized Hair Care, une approche transformatrice des soins capillaires avec des shampooings, des après-shampooings et des masques personnalisés de qualité supérieure pour tous les types de cheveux. Les produits AURA sont fabriqués sur commande en fonction des besoins et des objectifs individuels des cheveux et comprennent la possibilité d'ajouter un pigment semi-permanent - une première dans l'industrie - à l'intensité et à l'arôme souhaités. Toute la gamme de marques et de soins capillaires d'eSalon est certifiée par le programme sans cruauté Leaping Bunny.

