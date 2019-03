La Comisión Económica Eurasiática apoya el amianto crisotilo

MOSCÚ, 14 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La Alianza Internacional de Organizaciones Sindicales "Chrysotile" apoya la decisión del Consejo de la Comisión Económica Eurasiática (CEE), organismo regulador de la Unión Económica Eurasiática (UEE), para recomendar que los países miembros (UEE reúne a Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia) desarrollen una posición unificada sobre el comercio internacional y el uso del amianto crisotilo.

El documento adoptado por la Comisión propuso formar "Una posición coordinada de los Estados miembro sobre el tema del comercio internacional de amianto crisotilo a fin de presentarla en las reuniones de la Conferencia de las partes en el Convenio de Rotterdam", y también ponerlo a disposición de la Comisión para futuras publicaciones de estudios científicos sobre los efectos del amianto crisotilo en la salud humana, una lista de los países importadores y reglamentos que rigen el uso del amianto.

La aparición del documento no es coincidente. Esta primavera, se celebrará la Conferencia ordinaria de las partes en el Convenio de Rotterdam. En virtud de este acuerdo, se especifican las normas para el uso y el comercio de productos químicos y pesticidas peligrosos.

Durante más de 20 años, delegados de territorios como Australia y algunos países de la UE han intentado añadir amianto crisotilo a la lista de sustancias prohibidas, operando con hechos que no se confirman: no hay argumentos firmes a favor de limitar el mineral, ampliamente utilizado en todo el mundo.

Varios estudios internacionales realizados indican que, con un uso controlado, el amianto crisotilo es seguro. Representantes de institutos internacionales de investigación y comisiones de expertos independientes han confirmado reiteradamente que el crisotilo no plantea un riesgo inaceptable para la salud humana. Por ejemplo, la segunda edición de World Health Organization's Guidelines for Drinking-Water Quality declara que "Actualmente, los estudios epidemiológicos existentes no apoyan la hipótesis de que la penetración de amianto en el agua potable aumente el riesgo de cáncer."

Los autores de un estudio publicado en la revista Inhalation Toxicology mediante el recurso Taylor & Francis Online llegó a conclusiones similares. Para la comunidad científica, no hay duda de que con el uso controlado, el crisotilo es seguro. Sin embargo, los representantes de algunos países continúan tratando de impulsar la decisión de prohibir el crisotilo.

La posición del Consejo de la CEE resume las controversias anteriormente mencionadas: "Según la comunidad de expertos de la Unión Económica Eurasiática, la iniciativa de los representantes de la UE de prohibir el amianto crisotilo se basa en los resultados de una evaluación de las consecuencias de la utilización del amianto anfíbol (un grupo prohibido) y, en consecuencia, ilegal".

