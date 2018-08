La Commission du tourisme de Hangzhou accueille les seniors européens pour des séjours alliant détente et culture chinoise classique

HANGZHOU, Chine, 2 août 2018 /PRNewswire/ -- La population européenne vieillit. Il en résulte qu'un voyageur sur cinq est âgé de plus de 65 ans. La Commission du tourisme de Hangzhou cherche par conséquent à encourager ces touristes à la recherche d'une qualité d'hébergement plus relaxante et luxueuse à envisager Hangzhou comme destination. Hangzhou, ville de rêve, compte encore des pavillons classiques au charme typique des régions du sud du fleuve Bleu aux poutres sculptées et aux chevrons peints. En outre, les hôtels de luxe au charme ancien de la ville attirent les touristes avides de moments de détente et de réflexion.

Le Four Seasons Hotel Hangzhou At West Lake

Le Four Seasons Hotel Hangzhou At West Lake jouit d'un emplacement géographique avantageux et d'un réseau de transports pratique. Le design de la cour Jiangnan de l'hôtel, fortement imprégné du charme classique chinois, des ponts anciens, des pavillons au bord de l'eau et des sentiers sinueux et paisibles, rappelle les peintures à l'encre de Chine. L'hôtel compte 78 chambres aux multiples équipements luxueux. Les hôtes peuvent notamment admirer une vue panoramique sur le lac de l'Ouest sans avoir à mettre le pied dehors. Le Four Seasons offre une occasion de goûter aux nobles délices de la vie et de passer des vacances dans un lieu unique.

Fuchun Resort Hangzhou

L'équipe du Fuchun Resort réunit les meilleurs designers de l'histoire : Jean-Michel Gathy, le designer d'Aman Resorts, en charge de la conception architecturale, et Jaya, responsable de l'aménagement intérieur. Ensemble, ils ont créé un complexe paysager de style chinois aussi magnifique qu'une peinture à l'encre de Chine. Cet hôtel a subjugué non seulement la Chine, mais aussi le monde entier. Inspiré par le célèbre tableau Séjour dans les Monts Fuchun, le design de l'hôtel se fond dans un paysage de lacs et de montagnes. L'élégance de son intérieur en fait le meilleur hôtel au charme chinois de Hangzhou. Il s'agit également du premier complexe touristique haut de gamme alliant élégance chinoise antique et art architectural moderne.

De nombreux autres fabuleux hôtels de luxe attendent d'être découverts par les voyageurs. Hangzhou permet aux voyageurs européens de communier avec la nature et de se connecter au charme et à la culture chinois.