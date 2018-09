La communauté européenne du cancer de la tête et du cou se réunit pour comprendre cette forme rare de cancer

BRUXELLES, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

La European Head and Neck Society lance la sixième campagne annuelle Make Sense, qui consiste en une semaine de sensibilisation

La European Head and Neck Society (EHNS) a annoncé aujourd'hui le lancement de la sixième campagne annuelle Make Sense, une semaine de sensibilisation au cancer de la tête et du cou (du 17 au 21 septembre). Les patients, les médecins et la communauté du cancer de la tête et du cou se réuniront pour faire reconnaître cette forme rare de cancer.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/739902/Make_Sense_and_EHNS_Logo.jpg )



Des équipes en Europe, au Brésil et en Corée du Sud attireront l'attention sur les signes et symptômes souvent méconnus du cancer de la tête et du cou. Elles souligneront l'importance d'un diagnostic précoce et défendront les intérêts des patients depuis le diagnostic jusqu'au traitement et à la survie. Parmi les activités figurent:

M éconnaissable - une campagne numérique attirant l'attention sur les impacts physiques et psychologiques du cancer de la tête et du cou;

une campagne numérique attirant l'attention sur les impacts physiques et psychologiques du cancer de la tête et du cou; Des repas qui font sens - un livre de recettes élaboré en partenariat avec des personnes atteintes d'un cancer de la tête et du cou, des médecins, des nutritionnistes et des orthophonistes. Le livre propose des recettes nourrissantes, ainsi que des récits d'expériences personnelles et des conseils pour surmonter les difficultés physiques et pyschologiques liées à l'alimentation après un traitement;

Des cliniques de diagnostic précoce - où le public peut effectuer gratuitement un dépistage du cancer de la tête et du cou, ainsi que des informations sur cette maladie.

« La campagne ne connaîtrait pas le succès qu'elle connaît aujourd'hui sans le dévouement des équipes locales en Europe, au Brésil et en Corée du Sud », a déclaré le professeur René Leemans, président du comité directeur de la campagne Make Sense, professeur et chef du service d'otorhinolaryngologie et de chirurgie de la tête et du cou au centre médical universitaire VU d'Amsterdam. « Leur engagement et leur expertise ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation à cette maladie dévastatrice et ont finalement permis de sauver des vies. »

Outre la publication du livre de recettes, la campagne continue de travailler en étroite collaboration avec notre réseau de patients pour s'assurer que toutes les activités visent à aider les patients tout au long de ce processus. Cette semaine, diverses activités, notamment des conférences pédagogiques et des activités numériques, auront lieu dans toute l'Europe. Consultez le site web de Make Sense mis à jour pour obtenir un résumé complet des activités organisées en Europe et ailleurs.

À propos de la campagne Make Sense

La campagne Make Sense, menée par la European Head and Neck Society (EHNS), a pour objectif de sensibiliser le public au cancer de la tête et du cou et à améliorer les résultats thérapeutiques des patients atteints par cette maladie. Son engagement consiste à:

former à la prévention des maladies;

faire connaître les signes et les symptômes de la maladie;

encourager une consultation, un diagnostic et un accès aux spécialistes précoces.

La campagne Make Sense est soutenue par Merck, Norgine et Bristol-Myers Squibb.

À propos du cancer de la tête et du cou

Chaque année, un peu moins de 700 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer de la tête et du cou dans le monde et la moitié d'entre elles ne seront plus en vie après cinq ans. Cependant, si le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, 80 à 90 % des patients atteints survivront. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: http://www.makesensecampaign.eu.

À propos de l'EHNS

La European Head and Neck Society (EHNS) est une association internationale à but non lucratif basée en Belgique. L'EHNS est composé de sociétés nationales et multinationales ainsi que de groupes d'étude associés axés sur la recherche, la formation et le traitement du cancer de la tête et du cou dans toute l'Europe. Les particuliers du reste du monde sont eux aussi invités à soumettre une demande d'adhésion. La mission de l'EHNS consiste à promouvoir l'échange de connaissances sur tous les aspects des maladies néoplasiques de la tête et du cou et à promouvoir les niveaux les plus élevés de recherche, d'éducation et de formation, de prévention de la maladie et de soins aux patients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: http://www.ehns.org.

Contact pour les médias

Edward Brightman

+44(0)20-3595-2430

edward@makesensecampaign.eu