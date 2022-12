La communauté BE OPEN annonce le gagnant de l'appel ouvert #BEOPENCleanEnergy pour soutenir l'ODD7 de l'ONU

LONDRES, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, a annoncé le gagnant du défi #BEOPENCleanEnergy, un appel ouvert à la créativité sur les réseaux sociaux.

BE OPEN est convaincu que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adresse aux esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

Le nouvel appel ouvert #BEOPENCleanEnergy s'attache à promouvoir les Objectifs de développement durable des Nations Unies, et en particulier l'ODD7 qui appelle à « garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ».

L'énergie est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Garantir l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne ouvrira de nouvelles possibilités pour des milliards de personnes : de nouvelles opportunités économiques et des emplois, une meilleure éducation et une meilleure santé, des communautés plus durables, équitables et inclusives, et une meilleure protection contre les changements climatiques.

Afin d'encourager plus de gens à agir et à participer à des initiatives durables dans le monde entier, nous avons suggéré de poster des visuels qui représentent un monde plus propre, plus sûr, plus heureux et plus durable, accessible au moyen d'une énergie abordable et propre.

BE OPEN félicite tous ceux qui ont envoyé des images sur Instagram en utilisant le hashtag #BEOPENCleanEnergy, pour illustrer le thème du défi et rendre hommage à la capacité des personnes d'interpréter avec créativité la réalité qui les entoure. Les membres de la communauté BE OPEN ont sélectionné le post gagnant parmi une liste des entrées ayant obtenu le plus grand nombre de « J'aime » de la part des utilisateurs d'Instagram.

Nos félicitations et le prix de 300 € vont à l'utilisateur Instagram bacchetta pour la photo d'un champ d'automne coloré avec des éoliennes sur un arrière-plan de ciel bleu clair.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneuse Elena Baturina.

SOURCE BE OPEN Foundation