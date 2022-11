La communauté européenne de la conformité se réunira à Amsterdam du 20 au 22 mars 2023

MINNEAPOLIS, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE®) a annoncé le retour à un événement en personne pour son 11e Institut européen annuel de conformité et d'éthique après trois années de conférences en ligne. L'assemblée 2023 de cet événement annuel se tiendra à Amsterdam pendant trois jours à partir du 20 mars. Le programme complet est disponible sur corporatecompliance.org/2023ECEI .

Gerry Zack, PDG de la SCCE & HCCA, a expliqué que les deux points forts de la conférence de cette année sont le retour à la conférence en personne et la liste des intervenants basés en Europe qui animeront les sessions de la conférence. « Je suis très enthousiaste à l'idée de me retrouver en personne avec la communauté européenne de la conformité et de l'éthique en 2023, après avoir dû recourir à un format virtuel ces trois dernières années. Nous avons un superbe programme rempli de sessions et d'intervenants reflétant le paysage actuel de la conformité et de l'éthique spécifique à l'Europe. »

L'Institut européen de conformité et d'éthique (ECEI) a été créé pour soutenir les praticiens dans leurs efforts pour maintenir des programmes mondiaux de conformité et d'éthique. Les professionnels de la conformité rencontreront des collègues et des responsables de la conformité et de l'éthique pour aborder les derniers défis, solutions et stratégies en matière de conformité tout en élargissant leurs réseaux professionnels.

Les sujets des sessions comprennent :

La lutte contre la corruption

Les questions d'éthique du travail

Les facteurs ESG

Les conflits d'intérêts

L'audit et la surveillance

Les enquêtes

Les lanceurs d'alerte

La conformité des soins de santé

Le leadership et la culture organisationnelle en matière de conformité

L'IA, l'automatisation et le contrôle prédictif

L'ECEI de cette année est unique en ce qu'il propose un ensemble de sessions spécifiques à la conformité des soins de santé en plus des sujets traditionnels de conformité des entreprises. Les offres de soins de santé fourniront des informations précieuses pour les professionnels qui ont besoin de conseils sur l'établissement, le maintien et l'atténuation des risques pour les programmes de conformité dans les établissements de soins de santé.

Pour en savoir plus sur l'ECEI de cette année, rendez-vous sur le site www.corporatecompliance.org/2023ECEI

À propos de SCCE

La Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) est une association à but non lucratif, basée sur les membres, pour les professionnels de la conformité et de l'éthique. Depuis 2004, la SCCE défend les pratiques éthiques et les normes de conformité pour promouvoir l'intégrité des organisations dans le monde entier et dans tous les secteurs. En 2011, la SCCE s'est associé à la Health Care Compliance Association pour former la SCCE & HCCA. Avec plus de 19 000 membres dans 100 pays, la SCCE & HCCA est un leader dans le soutien et la promotion des intérêts de la profession de la conformité et de l'éthique.

Rendez-vous sur le site Internet de la SCCE à l'adresse www.corporatecompliance.org ou appelez le 888.277.4977.

