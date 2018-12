LA COMUNIDAD LE DICE A KREKORIAN: ¡SIN VOZ, NO VA!

SAN RAFAEL, California, 4 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Miembros de Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance (Alianza sobre Políticas de Drogas y Alcohol de Los Ángeles, LADAPA) llevarán a cabo una protesta para exigir que el público conserve el derecho de comentar sobre cualquier nueva solicitud de licencia de venta de alcohol para su consumo fuera del local en Los Ángeles. La protesta tendrá lugar inmediatamente antes de una audiencia de la Oficina de Planeación Municipal de Los Ángeles para revisar la propuesta ordenanza simplificada sobre bebidas alcohólicas del concejal Krekorian que eliminará los comentarios públicos del proceso de aprobación de licencia para vender bebidas alcohólicas en restaurantes.

Si se aprueba, la ordenanza permitiría a los negocios obtener de una manera rápida y económica un permiso para vender bebidas alcohólicas, mientras las comunidades ya no tendrán voz para decidir cómo, cuándo o dónde se venden. La propuesta ordenanza eliminará la opinión del público y otorgará automáticamente licencias si los restaurantes aceptan una serie de condiciones muy débiles. Los oponentes la llaman "una aprobación automática para el daño".

Dos acusaciones criminales recientes señalan la necesidad de más comentarios y supervisión pública del proceso de otorgamiento de licencias para vender bebidas alcohólicas en Los Ángeles. Un agente de California Alcoholic Beverage Control (Control de Bebidas Alcohólicas de California, ABC) estaba "aceptando sobornos" en el Barrio Coreano; y el concejal José Huizar, que presidió el comité de PLUM que revisa las aprobaciones de licencias para vender bebidas alcohólicas para la Ciudad, ha perdido su puesto y ahora está bajo la investigación del FBI.

Reunión

Cuándo: Miércoles 5 de diciembre de 2018

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: City Hall East, calle principal frente a la entrada principal del Ayuntamiento, Los Ángeles, CA 90012

Audiencia de Planeación de la Ciudad

Cuándo: Miércoles 5 de diciembre de 2018

Hora: 10 a.m.

Lugar: Ayuntamiento de Los Ángeles, Sala 1060, 200 N. Spring St., Los Angeles, CA 90012

Quién: Los oradores son:

Sarah Blanch , directora de la Westside Impact Coalition, copresidenta de la Alianza sobre Políticas de Drogas y Alcohol de Los Ángeles (LADAPA)

Albert Melena , director ejecutivo de la San Fernando Valley Partnership, Inc.

Leonardo López Ruiz, organizador comunitario de Social Model Recovery Systems

Gilbert Mora , coordinador de Prevención de los Behavioral Health Services, Inc.

Brenda Villanueva , coordinadora de Prevención, Pueblo y Salud, copresidente de la Alianza sobre Políticas de Drogas y Alcohol de Los Ángeles (LADAPA)

Por qué:

Residentes de Los Ángeles rechazan la ordenanza simplificada a menos que se cambie para permitir los comentarios del público y un proceso de apelaciones público.

Actualmente hay 7,878 negocios que venden bebidas alcohólicas en la Ciudad de Los Ángeles. En estos momentos se están procesando 1,055 nuevas solicitudes de licencia.

No podemos permitir más bebidas alcohólicas en nuestros barrios a menos que haya protecciones importantes para la seguridad y la salud pública.

No hay un elemento de plan de cumplimiento en la propuesta de Krekorian.

Según un informe de Alcohol Justice, la Ciudad y el Condado de Los Ángeles gastan $2 ,.200 millones al año mitigando daños relacionados con el alcohol.

Para ver cómo las bebidas alcohólicas afectan a distintos barrios de Los Ángeles, visite: https://poursafe.com/ca/abc/license/

Para más información sobre la "ordenanza simplificada" lea el documento 17-0981 del Concejo Municipal de Los Ángeles: https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=17-0981

Lea: California sufre más de 10,500 muertes relacionadas con bebidas alcohólicas y $34,000 millones en costos anualmente.

PARTIDARIOS:

Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance

Alcohol Justice

Behavioral Health Services, Inc.

Boyle Heights Stakeholders Association

Children's Hospital Los Angeles

Coalition to Ban Billboard Blight

Community Intelligence

Copalm

Institute for Public Strategies

Koreatown Youth & Community Center

Mothers of East L.A.

P3 Partnership for A Positive Pomona

Paso Por Paso, Inc.

Pueblo Y Salud, Inc.

San Fernando Valley Partnership

Saving Lives Coalition

Spa-2 Communities in Action

Social Model Recovery Services

Tarzana Treatment Centers

United Coalition East Prevention Project

The Wall Las Memorias Project

Watts Healthcare Corporation

Women Against Gun Violence

Women's Christian Temperance Union

CONTACTOS: Cynthia Nickerson 323 675-8785

Jorge Castillo 213 840-3336

FUENTE Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance

