La comunità europea per il tumore a testa e collo si riunisce per far fronte a questa rara forma di cancro

La European Head and Neck Society lancia la sesta settimana annuale per la consapevolezza europea con la campagna Make Sense

La European Head and Neck Society (EHNS) annuncia oggi l'inizio della sesta settimana annuale (17-21 settembre) della campagna Make Sense per la consapevolezza sul cancro a testa e collo. Pazienti, medici e comunità per il cancro cervico-cefalico si riuniscono per rendere questa rara forma di tumore riconoscibile.

I team di Europa, Brasile e Corea del Sud porteranno l'attenzione sul cancro cervico-cefalico dai segnali e sintomi spesso non riconosciuti, sottolineeranno l'importanza di una diagnosi precoce e promuoveranno gli interessi dei pazienti dalla diagnosi, lungo tutta la cura verso la sopravvivenza. Le attività includono:

Irriconoscibile - una campagna digitale che porta l'attenzione sugli impatti fisici e psicologici del cancro cervico-cefalico

- una campagna digitale che porta l'attenzione sugli impatti fisici e psicologici del cancro cervico-cefalico Cucinare serve - un libro di cucina, sviluppato in partnership con persone che hanno avuto il cancro a testa e collo, medici, nutrizionisti e logopedisti. Il libro fornisce ricette nutrizionali, accanto ad esperienze personali e consigli per superare le sfide fisiche e mentali del mangiare dopo la cura

- un libro di cucina, sviluppato in partnership con persone che hanno avuto il cancro a testa e collo, medici, nutrizionisti e logopedisti. Il libro fornisce ricette nutrizionali, accanto ad esperienze personali e consigli per superare le sfide fisiche e mentali del mangiare dopo la cura Ambulatori per la diagnosi precoce - dove il pubblico può ricevere uno screening gratuito per il cancro cervico-cefalico, come anche informazioni sulla malattia

"La campagna non avrebbe il successo che oggi ha senza la dedizione dei team locali in Europa, Brasile e Corea del Sud," ha detto il professor René Leemans, presidente del comitato direttivo della campagna Make Sense e professore e preside di otorinolaringoiatria - chirurgia della testa e del collo al VU University Medical Centre di Amsterdam. "Il loro impegno e la loro esperienza hanno giocato un ruolo vitale nell'accrescere la consapevolezza su questa malattia devastante, al punto di salvare vite."

Oltre al libro di cucina, la campagna continua a lavorare a stretto contatto con la nostra rete di pazienti per assicurare che tutte le attività siano focalizzate ad aiutare i malati attraverso questo processo. Questa settimana avrà luogo in tutta Europa una serie di iniziative come le conferenze didattiche e le attività digitali. Visitate il sito web Make Sense aggiornato, per un completo sommario delle attività che si svolgono in Europa e altrove.

Informazioni sulla campagna Make Sense

La campagna Make Sense, condotta dalla European Head and Neck Society (EHNS), mira ad accrescere la consapevolezza sul cancro cervico-cefalico e a migliorare le condizioni dei pazienti affetti dalla malattia. Fa questo attraverso:

Educazione alla prevenzione della malattia

Guida alla comprensione dei segnali e dei sintomi della malattia

Incoraggiamento alla presentazione, diagnosi e riferimento precoci

La campagna Make Sense è supportata da Merck, Norgine e Bristol-Myers Squibb.

Informazioni sul cancro cervico-cefalico

Ogni anno, poco meno di 700.000 persone nel mondo vengono diagnosticate con cancro alla testa e al collo, e metà di queste non vivrà oltre i cinque anni. Tuttavia, se diagnosticati in una fase iniziale, l'80 - 90% dei malati di cancro cervico-cefalico sopravviveranno. Per maggiori informazioni, visitate: http://www.makesensecampaign.eu.

Informazioni sulla EHNS

La European Head and Neck Society (EHNS) è un'associazione internazionale no profit con sede in Belgio. La EHNS è composta da società nazionali e multinazionali, e gruppi di studio associati vocati alla ricerca sul cancro alla testa e al collo, alla formazione e alla cura in tutta Europa. Singoli individui dal resto del mondo sono anch'essi i benvenuti a fare domanda di adesione. L'intento della EHNS è quello di promuovere lo scambio di conoscenze in tutti gli aspetti delle malattie neoplastiche cervico-cefaliche e di perseguire i più alti standard di ricerca, educazione e formazione, prevenzione della malattia e cura del paziente. Per maggiori informazioni, si prega di visitare: http://www.ehns.org.



