La conception originale et les innovations de pointe sont à l'honneur au salon CIFF de Guangzhou, le plus important salon de l'industrie du meuble au monde

La 49 e édition du salon CIFF de Guangzhou, qui se tiendra sur place et en ligne, rassemblera près de 4 000 marques nationales et internationales dans un espace d'exposition de plus de 700 000 m². Sur le thème « Building a beautiful home together, Building new service patterns » (bâtir de belles maisons ensemble, bâtir de nouveaux modèles de service), le salon CIFF de Guangzhou encourage la collaboration et l'innovation dans le but de construire un nouveau modèle de développement qui répond aux besoins et aux attentes de l'ensemble de l'industrie du meuble.

La conception originale est au cœur du salon CIFF de Guangzhou de cette année, au moment où les organisateurs de l'exposition s'efforcent de créer une nouvelle plateforme de développement de haute qualité fondée sur la conception originale au profit de l'industrie. Dans plus de six salles d'exposition, une sélection d'exposants des plus intéressants présentera les dernières nouveautés dans le domaine de la conception de haut niveau et du rembourrage, des options de personnalisation pour les espaces de séjour et les chambres à coucher, ainsi que les matériaux, fonctions et processus novateurs qui façonnent l'avenir de l'industrie.

La 49e édition du salon CIFF de Guangzhou s'ouvrira le 17 juillet avec l'édition 2022 de la Global Furniture Industry Trend Conference qui favorisera un dialogue de haut niveau sur les tendances en matière de consommation intelligente et les secteurs émergents. De plus, au cours de l'exposition, le salon CIFF de Guangzhou appuiera l'expansion des canaux de commerce électronique transfrontaliers et incitera l'industrie à favoriser un développement écologique de haute qualité grâce à des aménagements écologiques, à des exposants respectueux de l'environnement et à des séminaires sur le développement durable et la protection de l'environnement.

Au moment où l'économie chinoise passe d'une croissance rapide à un développement de grande qualité, le salon CIFF de Guangzhou est une plateforme importante pour stimuler l'économie nationale en augmentant la demande locale et en créant des canaux de vente locaux. Appuyé par son nouveau thème, son nouvel objectif, ses nouvelles possibilités, sa nouvelle orientation, ses nouvelles idées et une énergie nouvelle, le salon CIFF de Guangzhou présentera un nouveau modèle de développement pour l'industrie de la production de meubles à grande échelle et offrira un plus grand nombre d'occasions de réseautage aux marques et aux concessionnaires.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.ciff-gz.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1855628/image_1.jpg

