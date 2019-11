La conférence BOE IPC 2019 a été organisée pour dynamiser les scénarios d'application

PÉKIN, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 26 novembre, la conférence des partenaires d'innovation de BOE 2019 (BOE IPC-2019), placée sous le thème « ICPST+ : dynamiser les scénarios d'application », a démarré au Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center. Elle a rassemblé plus de 1 000 entreprises du monde entier ainsi que des experts de l'industrie pour débattre des applications de l'IdO et de son avenir. Pendant la présente édition de la conférence, BOE a mis l'accent sur la dynamisation des scénarios d'application et a dévoilé des innovations sur des marchés de niche aux côtés de ses partenaires mondiaux. Elle a présenté une gamme complète de ses applications et solutions innovantes dans ses trois domaines d'activité - Dispositifs d'interface, système d'IdO intelligent, ainsi que médecine intelligente et intégration de l'ingénierie.

Rencontre internationale sur l'IdO très influente, la conférence BOE IPC a été organisée à quatre reprises et est devenue une plate-forme d'innovation importante pour les partenaires de l'industrie mondiale de l'IdO. Chen Yanshun, président de BOE, a prononcé un discours inaugural intitulé « L'évolution et l'harmonie dynamisent les différents scénarios » pendant la conférence. Il a souligné que des milliers de scénarios d'application subdivisés répondent aux besoins personnalisés de l'ère de l'IdO. Pour satisfaire ces besoins, des solutions correspondantes sont nécessaires. Il n'y a que l'alliance de l'intégration de l'algorithme, qui est formé par des connaissances professionnelles et une bonne expérience dans tous les milieux, de l'IA, de la détection, de l'informatique, du stockage, du transport, de l'affichage, etc., ainsi que du matériel et des logiciels fonctionnels et des données valables qui puisse donner naissance à l'harmonie parfaite des éléments de l'IdO et former une solution complète répondant aux besoins des consommateurs. Parallèlement à cela, M. Chen a expliqué que les fournisseurs de produits et les prestataires de services de tous les horizons devraient collaborer étroitement et tirer pleinement parti de leurs avantages respectifs dans le processus d'intégration des éléments, afin que les solutions puissent être mises en œuvre avec précision pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. L'ICPST (acronyme anglais qui désigne l'intégration des puces, des panneaux, des logiciels et des objets) de BOE vise à intégrer des éléments de l'IdO et à travailler aux côtés de partenaires mondiaux pour former l'écosystème de l'IdO, dynamiser les scénarios et créer de la valeur.

À l'occasion de la BOE IPC 2019, Stuart Russell, professeur à l'université de Californie de Berkeley et Kevin Ashton, le père de l'IdO, ont prononcé des discours inauguraux intitulés respectivement « Je conçois le 'Tout' comme un service » et « L'IdO ne fait que commencer ». Ils y ont fait part de leurs points de vue sur les applications de l'intelligence artificielle et sur la façon dont les gens créent plus de valeur grâce à l'IdO, à une époque où la 5G et l'IA sont en plein essor.

Ces dernières années, BOE a intégré en profondeur des technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle, les Big data, le cloud computing et d'autres technologies IdO et a fourni des produits et solutions innovants au service de milliers de scénarios d'application dans des marchés de niche. Sur la conférence BOE IPC 2019, BOE a présenté ses solutions IdO, notamment l'Internet des véhicules intelligent, la 8K+5G, le commerce de détail intelligent, l'art numérique et l'art de l'illumination, qui ouvrent davantage de possibilités d'applications innovantes aux clients. Xu Liuping, président de FAW Group, Liang Baojun, vice-président de China Unicom, Hans Carpels, président d'Euronics International, le plus grand détaillant européen d'électronique grand public, Zhang Zikang, directeur du CAFA Art Museum et Jia Ding, directeur national des célébrations du 70e anniversaire ont partagé avec le public les innovations qu'ils ont réalisées avec BOE, apportant une toute nouvelle expérience de la vie intelligente aux personnes.

Dans l'espace d'exposition de l'innovation collaborative, BOE a présenté une gamme complète de ses technologies d'affichage innovantes à l'avant-garde mondiale, telles que la cellule BD 8K, la mini LED 8K, la LED organique (OLED) 8K imprimée par jet d'encre, l'OLED pliable et la LED DID grand format, des technologies de détection qui peuvent être appliquées dans l'imagerie médicale, l'identification par empreintes digitales, les fenêtres intelligentes, le dépistage biologique et d'autres domaines, ainsi que des produits et solutions innovants comme les services de fabrication intelligente, l'entreprise intelligente, la maison intelligente, la santé intelligente et les déplacements intelligents. Le même jour, BOE a aussi organisé six forums sur les dispositifs d'affichage, les capteurs, le système de l'IdO intelligent, l'art numérique, les soins de santé mobiles et les services de santé intelligents. Ces forums ont permis de discuter des technologies, des produits et des applications dans divers marchés de niche de l'IdO, avec des entreprises de renommée mondiale et des spécialistes du secteur.

« BOE va continuer d'adopter la stratégie de l'IdO pour ouvrir les technologies et les plateformes d'application dans l'optique de créer de la valeur par le biais de l'ICPST. Nous allons travailler avec nos partenaires mondiaux pour créer une situation gagnant-gagnant grâce à l'innovation collaborative dans des dizaines de milliers de scénarios d'application », a déclaré Chen Yanshun.

