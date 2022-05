La conférence « Connect to Innovate » de Start-Up Nation Central rassemble des représentants des gouvernements israélien et marocain et des chefs d'entreprise

13 protocoles d'accord signés lors de la cérémonie d'ouverture de cette première conférence consacrée au développement de solutions novatrices pour répondre aux défis communs aux deux pays.

Une délégation constituée de dizaines de représentants du gouvernement israélien et de leaders du secteur de la haute technologie se rend à Casablanca pour une conférence de 3 jours, axée sur des solutions innovantes à des défis communs. Elle doit rencontrer des entreprises et des organisations gouvernementales marocaines de premier plan.

Dans le cadre de la conférence « Connect to Innovate », une série d'accords commerciaux seront signés entre des entités israéliennes et marocaines pour ouvrir la voie à une intensification des activités B2B et G2G, en particulier dans les domaines de la technologie agro-alimentaire, de la technologie de l'eau, de la technologie climatique, de la logistique et du capital humain.

CASABLANCA, Maroc, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Lundi, à Casablanca, Start-Up Nation Central , un organisme à but non lucratif qui promeut l'écosystème de l'innovation israélien dans le monde, a lancé une première conférence, unique en son genre, axée sur le développement de solutions innovantes aux défis communs partagés par Israël et le Maroc. La conférence « Connect to Innovate », qui aura lieu du 23 au 26 mai, vise à faire entrer dans le XXIe siècle la relation culturelle de longue date que partagent les deux pays en centrant les liens sur l'innovation et la technologie, comme le prévoit le nouveau modèle de développement de S.M. le Roi Mohammed VI. L'événement se déroule à un moment où les deux pays cherchent à renforcer leurs liens bilatéraux après l'établissement de relations diplomatiques à la fin de 2020.

The senior officials during the MOU signing ceremony in Casablanca, photo courtesy of Start-Up Nation Central

La conférence s'est ouverte lundi soir par une cérémonie à l'intention de 150 dirigeants du gouvernement et du monde des affaires marocains et israéliens, la plus grande délégation d'entreprises et d'esprits innovants jamais envoyée d'Israël au Maroc. L'événement a été marqué par plusieurs discours inauguraux, prononcés par différents intervenants : S.E. le président israélien Isaac Herzog (vidéo) ; M. André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI ; Mme Ghita Mezzour, ministre marocaine de la Transformation numérique ; M. Ryad Mezzour, ministre marocain du commerce et de l'industrie ; M. Mohamed Abdeljalil, ministre de l'Équipement, des Transports et de la Logistique ; M. David Govrin, chef de la mission d'Israël au Maroc, et M. Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central. La ministre israélienne des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Mme Orit Farkash-Hacohen, dirigera la cérémonie de clôture de la conférence.

La cérémonie d'ouverture a également comporté des cérémonies de signature en direct d'une série de 13 protocoles d'accord entre des entités israéliennes et marocaines qui ouvriront la voie à une vague d'activités B2B et G2G, en particulier dans les domaines du capital humain, de la technologie agro-alimentaire, de la technologie de l'eau, de la climatologie, de la logistique, et plus encore.

Pour aider à forger ces liens, Start-Up Nation Central a fait venir au Maroc une délégation de plus de 50 Israéliens à Casablanca. Les membres de la délégation, qui comprend des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des investisseurs et des consultants, partageront leurs expériences et leurs défis dans le but de créer des collaborations avec les participants marocains qui abordent les points sensibles de l'autre.

La conférence comprendra des ateliers professionnels, des conférences, des panels d'entreprises, des présentations et des tables rondes. Une demi-journée sera consacrée à chacun des quatre thèmes principaux : technologie agro-alimentaire, technologie de l'eau, énergie, climatologie et chaîne d'approvisionnement/logistique. D'autres séances seront consacrées à l'exploration de solutions aux problèmes de capital humain dans les deux pays, ainsi qu'aux pratiques exemplaires et aux éléments clés de l'établissement d'un écosystème d'innovation. L'objectif est de partager les forces et les domaines de croissance des écosystèmes des deux pays afin de trouver des domaines où chacun pourrait bénéficier d'une collaboration.

« Je suis très heureux d'adresser mes plus chaleureuses salutations au Forum Maroc-Israël 'Connect to Innovate' et de féliciter Start-Up Nation Central ainsi que tous les partenaires et participants au forum d'avoir organisé cet événement historique. », a déclaré le président israélien Isaac Herzog dans un message enregistré aux participants. « Ensemble, Israël et le Maroc peuvent développer des solutions innovantes qui amélioreront la vie, les moyens de subsistance et la qualité de vie dans nos propres pays et favoriseront le progrès et la paix à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et au-delà. »

« Le Maroc et Israël ont amorcé la voie d'une collaboration gagnant-gagnant dans des domaines mutuellement bénéfiques. Comme prévu, nous avons établi un partenariat économique solide et dynamique qui vise à innover en fonction des changements technologiques mondiaux. Ce forum permettra d'explorer davantage les pistes de développement dans des domaines prometteurs, à savoir : la technologie agro-alimentaire, la technologie énergétique, la technologie logistique et la technologie de l'eau », a déclaré M. Ryad Mezzour, ministre marocain du Commerce et de l'Industrie. « Ce sont des projets qui souscrivent à l'approche prioritaire du Maroc en matière d'économie et d'industrie et sont parfaitement alignés avec le nouveau modèle de développement du Maroc, qui promeut la souveraineté, l'innovation, la R&D et l'entrepreneuriat innovant. »

« Au cours des dernières décennies, l'innovation a été la force motrice de l'économie israélienne, conduisant à une croissance constante, à un relèvement de son niveau de vie et à l'ouverture de nouvelles opportunités sur le front diplomatique. Alors que le monde est passé d'une économie fondée sur les ressources à une économie fondée sur le savoir, nous invitons nos partenaires régionaux et mondiaux à faire partie du voyage et à tirer parti des leçons que nous avons apprises sur la voie qui nous mènera à devenir la 'Start-up Nation' », a déclaré M. Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central. « Nous croyons que le Maroc, sous la direction de Sa Majesté Mohammed VI, est particulièrement bien placé pour établir un partenariat avec Israël pour ouvrir la voie à une nouvelle région MENA, mue par un véritable désir de paix et de prospérité. Cette conférence est un point central alors que nous entamons un voyage d'innovation conjoint entre Israël et le Maroc vers la prospérité économique. »

L'événement de trois jours est coorganisé avec le CPR du Maroc et rassemble les dirigeants marocains et israéliens des secteurs public et privé, y compris les grandes entreprises et les entreprises technologiques pour les aider à identifier des pistes de collaboration qui profiteront aux deux économies. En reliant l'écosystème de l'innovation israélien à ceux des secteurs public et privé marocains, les organisateurs souhaitent relever les défis communs, pour obtenir des entreprises prospères et pérennes et tisser des liens plus étroits entre les peuples.

Des représentants des principales sociétés et entreprises gouvernementales marocaines, y compris la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ; l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ; l'Office National de l'Électricité (ONEE) ; le Crédit Agricole du Maroc ; l'Agence de Développement du Digital (ADD) ; la Fondation pour la Recherche, le Développement et l'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) ; l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ; Ithmar Capital ; Tamwilcom ; l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) ; la Société Nationale des Transports et de Logistique (SNTL) et Lina Holding, ont également participé à l'événement et se sont engagés à développer l'innovation et la coopération des entreprises, et à proposer leur soutien à l'initiative pionnière.

De droite à gauche : Mme Ghita Mezzour, ministre marocaine de la Transformation numérique ; M. Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central ; S.E. M. André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI ; Mohamed Abdeljalil, ministre de l'Équipement, des Transports et de la Logistique ; M. Ryad Mezzour, ministre marocain du Commerce et de l'Industrie ; et M. David Govrin, chef de la mission d'Israël au Maroc.

