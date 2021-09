La conférence de presse pour la deuxième campagne mondiale de recrutement de talents « Ouhai accueille la diversité » s'est tenue à Wenzhou, en Chine, le 6 septembre

L'accent est mis sur la feuille de route du projet, les industries qui contribueront au succès du projet ainsi que sur l'effort de recrutement de professionnels qualifiés dont le besoin est urgent, afin de développer une réserve de talents de haute qualité tout en soutenant l'innovation et l'esprit d'entreprise dans tout le district. Plus précisément, 11 projets techniques ont été inclus dans le cadre des besoins technologiques, nécessitant un investissement de 59 millions de yuans, l'un des projets étant à lui seul doté de 12 millions de yuans. En ce qui concerne la campagne de recrutement de personnes hautement qualifiées qui sera entreprise, 104 postes de haut niveau doivent être pourvus, chacun d'entre eux nécessitant un diplôme de doctorat ou plus et 3 à 5 ans d'expérience à des postes intermédiaires ou de haut niveau dans des secteurs similaires. Une fois le programme mis en œuvre, les candidats retenus pourront recevoir une récompense de 5 millions de yuans et bénéficier d'une série de politiques favorables en fonction du niveau de l'emploi. Dans la liste des professionnels qualifiés dont le besoin est urgent, 523 postes ont été publiés, dont 136 offrent un salaire annuel supérieur à 100 000 yuans. En outre, des postes pour les nouvelles entreprises et pour des rôles dans des secteurs nouveaux et émergents, parmi lesquels la production de vidéos courtes, les ventes de diffusion en direct et les ingénieurs en IA, ont également été inclus.