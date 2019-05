La Conférence sur le développement culturel et touristique provincial du Sichuan se tient à Chengdu, en Chine

CHENGDU, Chine, 6 mai 2019 /PRNewswire/ -- La Conférence sur le développement culturel et touristique provincial du Sichuan s'est tenue à Chengdu, capitale de la province de Sichuan, en Chine, le 29 avril 2019. Durant l'évènement, des prix et des récompenses ont été accordés à 10 pays et districts de la ville de Chengdu connus pour leur popularité parmi les touristes, 20 villes de la province de Sichuan connues pour leur cultures et leurs ressources touristiques uniques et huit entreprises de culture et de tourisme de premier plan de la province pour leurs contributions exceptionnelles au secteur. Des particuliers et des groupes sélectionnés ont été également honorés du prix Golden Panda pour leur travail exceptionnel dans la promotion du Sichuan en tant que destination touristique clé sur les marchés chinois et internationaux. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement provincial compte transformer le Sichuan en une destination touristique hautement intégrée avec sa riche culture, pour rendre cette culture accessible à la population locale aussi bien qu'aux voyageurs et, d'une manière générale, en tant que destination touristique reconnue qui devrait figurer sur la « liste des choses à voir » du voyageur accompli.