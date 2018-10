La Conferencia Anual del CMC 2019 será en Dallas el 11 y 12 de junio de 2019

FAIRFAX, Virginia, 3 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (Consejo de Mercadeo Cultural: La Voz del Mercadeo Hispano, CMC) anunció que su Conferencia Anual 2019 tendrá lugar en el Statler Dallas Hotel el 11 y 12 de junio de 2019 en Dallas, Texas. Como parte de su compromiso con aumentar la presencia local y expandir su audiencia, el CMC organizó sus conferencias en mercados clave como Miami, Chicago y Los Ángeles, donde los mercados con una importante población hispana siguen creciendo.

La Conferencia Anual del CMC es conocida por su programa intenso que ayuda a los profesionales del mercadeo a navegar la diversa e hiperdigital cultura dominante de los Estados Unidos con un enfoque proactivo a la innovación en el mercadeo cultural. Presidida por Isaac Mizrahi, presidente del CMC y copresidente/director de Operaciones de Alma, y Ciro Sarmiento, presidente de Círculo Creativo y director creativo de Dieste, la Conferencia Anual 2019 no solo contará con la presencia de los muchos expertos en mercadeo e innovadores de marcas que tiene Texas sino que también traerá oradores del más alto calibre para abordar temas controvertidos, economía, comportamiento, perspectivas culturales, asuntos digitales y móviles, campañas de base y relaciones públicas, todo a través del lente de la cultura.

"Estoy encantado de copresidir la Conferencia Anual del CMC 2019 junto con Isaac", dijo Sarmiento. "Tenemos un equipo dinámico de planificación integrado por Sarah Carberry, directora de Ventas y operaciones de Google; Jorge A. Plasencia, cofundador, presidente y director ejecutivo de Republica Havas; Audrey Ponzio Rodriguez, fundadora y directora ejecutiva de APC Collective, y Aldo Quevedo, presidente y director creativo de Richards/Lerma. Estamos comprometidos a hacer de esta conferencia el evento de mercadeo del año, tanto para los novatos como para los veteranos de la industria".

Este año, los asistentes podrán ver a directivos e importantes líderes de agencias y primeras marcas, personalidades del entretenimiento y el periodismo, creativos, marcadores de tendencias, influenciadores y futuristas, quienes aportarán su experiencia fundamental en el mercadeo cultural. El programa para 2019 se compactará en dos días de gran intensidad para permitir una mayor asistencia de profesionales del mercadeo de todo el país.

"Esta es la conferencia de mercadeo preeminente donde marcas, asociaciones de mercadeo, medios y agencias convergen para adquirir los últimos conocimientos y estrategias innovadoras necesarios para crecer y conectarse de manera significativa con la cultura dominante multicultural de los Estados Unidos", añadió Mizrahi.

Para obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook y Twitter en @cmchispanic.

Acerca del CMC

Fundado en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias Publicitarias Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (Consejo de Mercadeo Cultural: La Voz del Mercadeo Hispano) es la organización comercial nacional de todas las firmas de mercadeo, comunicaciones y medios con un confiable conocimiento del mercado hispano.

