La Conferencia Internacional de Distribuidores GAC MOTOR 2021 se celebró en línea, con el eslogan: "Together, Go Better"

GUANGZHOU, China, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El 28 de enero, GAC MOTOR celebró la gran Conferencia Internacional de Distribuidores de 2021. Unidos por el eslogan de la conferencia, "Together, Go Better" (Juntos, vamos mejor), distribuidores de 26 países se reunieron "en las nubes", superando las diferencias de horarios y ubicaciones para vivir una animada interacción virtual con GAC MOTOR.

Con el firme apoyo de los aliados en todo el mundo durante 2020, GAC MOTOR logró superar la pandemia mundial y las recesiones económicas. La compañía logró un crecimiento interanual de exportaciones del 18 %, lo que la ubicó entre los tres principales exportadores de automóviles de más rápido crecimiento en China.

Para reafirmar y reconocer la extraordinaria participación de los distribuidores, GAC MOTOR entregó a Al Jomaih Automotive Company el premio Outstanding Distributor Diamond. En 2020, la asociación productiva de Al Jomaih y GAC MOTOR tuvo resultados sorprendentes en el mercado saudí.

Durante la conferencia, GAC MOTOR anunció sus planes para 2021 con respecto al crecimiento general para empoderar la actividad de ventas y garantizar un crecimiento más rápido gracias a las alianzas de GAC MOTOR con distribuidores en todo el mundo.

En cuanto a la estrategia del producto, GAC MOTOR planea introducir a nivel global cuatro modelos de combustible tradicional y dos modelos de energías nuevas. Estos serán una adición a los modelos que se personalizan según las preferencias regionales.

GAC MOTOR también explorará nuevos canales como automóviles comerciales, automóviles de segunda mano de marca y opciones de viaje móvil.

El presidente de GAC MOTOR, Sr. Yu Jun, señaló que GAC MOTOR trabajará en todos los frentes para mejorar su posición en la industria. GAC MOTOR trabajará y se posicionará como "la marca prémium de gama media alta de China con reconocimiento internacional".

El gerente general de GAC MOTOR, Sr. Zeng He Bin comentó: "GAC MOTOR seguirá enfocándose en la construcción de marca con un enfoque orientado al mercado a través de nuestros valores fundamentales de marca".

GAC MOTOR también organizó conferencias regionales con sus respectivos distribuidores para formular políticas de negocio detalladas y estrategias comerciales para cada mercado. Del mismo modo, la conferencia de distribuidores de la región de Rusia se lleva a cabo en línea el 25 de febrero.

La Conferencia Internacional de Distribuidores GAC MOTOR 2021 presentó los intereses y la energía de GAC MOTOR, impulsando la confianza de todos los distribuidores y socios. De cara al futuro, GAC MOTOR se enfocará en mercados y modelos de automóviles estratégicos, actuando según sus valores y mejorando su reputación de marca. Como resultado, los consumidores disfrutarán de productos de mayor calidad, una experiencia de última generación y un estilo de vida automotriz más satisfactorio.

FUENTE GAC MOTOR

