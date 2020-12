La Conferencia Mundial de Diseño Industrial 2020 y la ceremonia de entrega de premios a la Excelencia en Diseño Industrial de China se llevaron a cabo en Yantai

Bajo el tema "Diseño inteligente, un camino hacia el futuro", la conferencia tuvo la colaboración de la Organización Mundial de la Industria del Diseño (GDIO) y asociaciones, empresas, instituciones, universidades y líderes en innovación del sector del diseño de más de 40 países del mundo. La iniciativa innovadora de integración 3I (Idea, Inteligencia e Internet Industrial), que se centrará en el futuro del diseño y ayudará a que la economía mundial logre un desarrollo estable y sostenible, se presentó durante la ceremonia de entrega de premios CEID 2020, en la que se anunciaron 10 ganadores del premio de oro que reconoce el mejor diseño industrial de los últimos años.

Xu Kemin, economista en jefe del MIIT; Ling Wen, vicegobernador del gobierno provincial del pueblo de Shandong y Zhang Shuping, secretario del partido en Yantai asistieron a la ceremonia de inauguración de la WIDC 2020 y pronunciaron discursos.

Li Yong, director general de UNIDO; Pan Yuehe, exvicepresidente ejecutivo de la Academia China de Ingeniería y presidente de la GDIO, enviaron videos de felicitación para la ceremonia de inauguración.

Consejeros académicos, expertos prácticos y élites innovadoras del área de fabricación inteligente tanto del país como del extranjero se reunieron en la costa del mar de Bohai. Yu Xiaodong, director general adjunto de la división de política industrial del MIIT, presidió la ceremonia de entrega de premios CEID 2020 y Zhang Dailing, alcalde adjunto del gobierno municipal del pueblo de Yantai, presidió la ceremonia de inauguración de la WIDC 2020.

Enlaces a las imágenes:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378523

Pie de foto: Espectáculo de luces de la ciudad en la WIDC 2020

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378534

Pie de foto: Ceremonia de inauguración de la WIDC 2020

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378535

Pie de foto: Vista exterior del recinto principal de la WIDC 2020

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378537

Pie de foto: Muestra de los premios CEID en la WIDC 2020

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378538

Pie de foto: Ceremonia de entrega de premios a la Excelencia en Diseño Industrial de China (CEID)

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1344812/1_WIDC_2020_City_Light_Show.jpg



Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1344813/2__WIDC2020_CEID_Award_Exhibition.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1344814/3_WIDC_2020_Opening_Ceremony.jpg



Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1344815/4_WIDC_2020_Exterior_View_of_Main_Venue.jpg



Fotografía- https://mma.prnewswire.com/media/1344816/5_CEID_Award_Ceremony.jpg

FUENTE The Information Office of the Yantai Municipal People's Government

