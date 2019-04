La confiance des consommateurs en Europe connaît une légère érosion, mais il existe de grandes différences entre les pays

Le Conference Board lance l'indice Global Consumer Confidence Index

- Quinze économies européennes sur 34 ont connu une érosion de la confiance des consommateurs, y compris la Russie et la Turquie

- Cependant, 10 économies de la zone euro sur 16 incluses dans l'indice n'ont pas connu d'évolution ou ont observé une augmentation dans l'indice, y compris l'Allemagne et la France

- Les intentions de dépense en Europe se sont légèrement atténuées et les préoccupations concernant les perspectives d'emploi restent vives

- Cette enquête mondiale s'appuie sur 32 000 réponses, couvrant 64 marchés à travers le monde

BRUXELLES, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'indice Global Consumer Confidence Index de Conference Board® pour l'Europe a connu une légère régression au premier trimestre de 2019 pour atteindre 83, soit un recul d'un point par rapport à 84 au quatrième trimestre de 2018, et quatre points de moins que son dernier pic au dernier trimestre de 2017. Les préoccupations concernant les perspectives d'emploi restent vives, et l'intention de dépenser s'est légèrement atténuée. Cette légère érosion globale de la confiance des consommateurs en Europe correspond aux résultats observés dans le monde, bien que les consommateurs, en particulier en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, soient sensiblement plus optimistes que les consommateurs en Europe.

La confiance en Europe s'est légèrement érodée au premier trimestre ; les marchés du travail se sont contractés sur la plupart des grands marchés

La confiance des consommateurs dans ce qui est généralement défini comme la région Europe a essuyé un léger recul d'un point pour atteindre 83, après avoir connu un pic au dernier trimestre de 2017. Il reste que, si 15 des 34 marchés ont connu une érosion de la confiance, y compris en Russie et en Turquie, les consommateurs de la zone euro ont été en moyenne moins pessimistes. Pour ce qui est des plus grands marchés de la zone euro, la confiance des consommateurs en Allemagne est restée stable, l'Italie et l'Espagne ont connu un recul, tandis qu'en France, l'indice a rebondi après les effets de troubles publics au trimestre précédent. Au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs est également restée inchangée.

Les préoccupations concernant les perspectives d'emploi sont restées relativement vives chez les consommateurs européens, 59 pour cent des consommateurs considérant que ces perspectives n'étaient « pas si bonnes » ou étaient « mauvaises ». Les intentions de dépense ont reculé, 63 pour cent des consommateurs européens estimant que le moment de dépenser n'était « pas si bon » ou était « mauvais », par rapport à 60 pour cent au dernier trimestre de 2018.

« Cette légère érosion de la confiance rend compte des incertitudes des consommateurs à propos du cap de l'économie en 2019, une situation alimentée par des turbulences mondiales, y compris des conflits commerciaux », explique Ilaria Maselli, économiste principale au Conference Board Europe. « Cependant, à l'heure où les marchés du travail se contractent dans la plupart des économies de la zone euro, sauf en Italie et en Espagne, une hausse des salaires devrait favoriser les dépenses des consommateurs dans les mois à venir. »

Dans le monde entier, la confiance des consommateurs a également connu une légère érosion pour atteindre 106 au premier trimestre de 2019, soit un recul d'un point par rapport à 107 au quatrième trimestre de 2018. Il n'en reste pas moins que l'indice mondial reste à ses niveaux les plus élevés depuis sa création en 2005, grâce principalement à la région Asie-Pacifique et à l'Amérique du Nord. À l'instar de l'Europe, les consommateurs à travers le monde sont susceptibles de soutenir les dépenses, mais avec une plus grande prudence, dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.

« Dans plus de la moitié des pays sondés, les consommateurs exprimant des craintes à propos de l'état actuel de l'économie étaient plus nombreux que ceux qui n'en n'avaient pas », ajoute Bart van Ark, économiste en chef du Conference Board. « La majorité des consommateurs mondiaux ne s'attendent pas à ce que les conditions deviennent plus favorables au cours des douze prochains mois. Malgré la prudence des consommateurs en matière de dépenses, un repli ne semble pas imminent. Cependant, les résultats actuels semblent montrer que la confiance des consommateurs dans le monde pourrait avoir atteint un pic, ce qui laisserait penser que la croissance de l'économie mondiale pourrait progressivement ralentir au cours des prochains trimestres. »

L'indice est le dernier venu dans le programme des indicateurs économiques du Conference Board

L'indice Global Consumer Confidence Index est le dernier venu dans le portefeuille des indicateurs économiques du Conference Board, lequel regroupe le Consumer Confidence Index® pour les États-Unis, le Conference Board Measure of CEO Confidence™, l'Employment Trends Index™, le Conference Board Help Wanted OnLine® Index et de grands indices économiques pour 12 pays, la zone euro et le monde entier.

L'indice Global Consumer Confidence Index se fonde sur les réponses de plus de 32 000 consommateurs en ligne sur 64 marchés dans toute l'Europe, la région Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique du Nord. Il a été repris de Nielsen, qui avait commencé l'enquête en 2005. Nielsen, un grand fournisseur d'informations et de données d'analyse concernant ce que les consommateurs achètent et observent, continuera de collaborer avec le Conference Board pour la conduite de son enquête mondiale.

« Cette nouvelle série d'indices représente un élargissement important de la couverture mondiale de notre programme d'indicateurs économiques, y compris l'Europe », explique van Ark. « S'il permet d'informer nos membres et le public quant aux attentes des consommateurs à travers le monde, il renforce également nos programmes de prévisions et de recherche pour offrir un éclairage digne de confiance sur ce qui nous attend. »

La série pour le monde, les 64 pays couverts et les agrégats régionaux, ainsi que les informations sur plusieurs éléments de l'indice, y compris les perspectives d'emploi, les finances personnelles et les intentions de dépense, sont publiés périodiquement sous forme de résumés pour le public pendant les deux premières semaines de chaque trimestre. Les séries de données détaillées sont communiquées gratuitement aux membres du Conference Board.

Faits marquants pour l'Europe et les autres régions

Un écart dans la confiance des consommateurs a été observé dans toute la région Europe . Parmi les économies plus grandes, les reculs les plus importants entre le premier trimestre de 2019 et le quatrième trimestre de 2018 ont été observés en Espagne (de 94 à 88 points), en Turquie (de 87 à 83), en Russie (de 65 à 62) et en Italie (de 70 à 68). Tandis que la Russie et la Turquie ont connu un affaiblissement des intentions de dépense, une détérioration des perspectives d'emploi était la plus grande préoccupation en Italie et en Espagne.

. Parmi les économies plus grandes, les reculs les plus importants entre le premier trimestre de le quatrième trimestre de 2018 ont été observés en (de 94 à 88 points), en (de 87 à 83), en (de 65 à 62) et en (de 70 à 68). Tandis que la Russie et la Turquie ont connu un affaiblissement des intentions de dépense, une détérioration des perspectives d'emploi était la plus grande préoccupation en Italie et en Espagne. Le bon le plus important dans la confiance des consommateurs en Europe a été observé en France (de 64 à 72), après qu'elle a rebondi après un recul de 13 points au dernier trimestre de 2018 en raison de troubles publics. La confiance des consommateurs en Allemagne est restée inchangée à 104 au premier trimestre de 2019, mais l'Allemagne comptait plus de consommateurs optimistes que de consommateurs pessimistes. En particulier, les perspectives d'emploi en Allemagne sont restées très fortes, deux tiers des consommateurs les considérant comme « bonnes » ou « excellentes ».

a été observé en (de 64 à 72), après qu'elle a rebondi après un recul de 13 points au dernier trimestre de 2018 en raison de troubles publics. La confiance des consommateurs en est restée inchangée à 104 au premier trimestre de 2019, mais l'Allemagne comptait plus de consommateurs optimistes que de consommateurs pessimistes. En particulier, les perspectives d'emploi en Allemagne sont restées très fortes, deux tiers des consommateurs les considérant comme « bonnes » ou « excellentes ». Les autres pays présentant des niveaux relativement élevés de confiance sont le Danemark (119), les Pays-Bas et la République tchèque (tous les deux à 108), l' Autriche ( 107) et la Pologne et la Suisse (tous les deux à 105). Dans tous ces pays, des perspectives d'emploi positives étaient la principale source de grande confiance, à l'exception de la Pologne où le sentiment à propos des finances personnelles était la principale source d'optimisme.

(119), les et la (tous les deux à 108), l' ( la et la (tous les deux à 105). Dans tous ces pays, des perspectives d'emploi positives étaient la principale source de grande confiance, à l'exception de la Pologne où le sentiment à propos des finances personnelles était la principale source d'optimisme. Amérique du Nord : Après un recul au dernier trimestre, la confiance a progressé pour atteindre 118, principalement grâce aux consommateurs au Canada . La confiance aux États-Unis est restée inchangée. La croissance robuste de l'emploi et des salaires devrait continuer de soutenir les consommateurs sur ces deux marchés.

Après un recul au dernier trimestre, la confiance a progressé pour atteindre 118, principalement grâce aux consommateurs au . La confiance aux États-Unis est restée inchangée. La croissance robuste de l'emploi et des salaires devrait continuer de soutenir les consommateurs sur ces deux marchés. Asie-Pacifique : La confiance est restée inchangée à 117, un niveau élevé historique. Les consommateurs en Chine, en Inde et en Indonésie présentent des niveaux de confiance élevés. En outre, l'indice pour la Chine a légèrement progressé pour atteindre 115. Le recul le plus sensible a été enregistré au Japon, avec une baisse de 5 points pour atteindre 83.

La confiance est restée inchangée à 117, un niveau élevé historique. Les consommateurs en Chine, en Inde et en Indonésie présentent des niveaux de confiance élevés. En outre, l'indice pour la Chine a légèrement progressé pour atteindre 115. Le recul le plus sensible a été enregistré au Japon, avec une baisse de 5 points pour atteindre 83. Amérique latine : La confiance des consommateurs s'est améliorée pour atteindre 95, aucun marché ne présentant de recul. Après un renforcement au cours des deux derniers trimestres, la confiance au Brésil est restée inchangée au premier trimestre. Le Mexique et la Colombie ont tous les deux rebondi après avoir connu un recul. Les niveaux de confiance en Argentine et au Venezuela se sont améliorés, même s'ils restent très bas.

La confiance des consommateurs s'est améliorée pour atteindre 95, aucun marché ne présentant de recul. Après un renforcement au cours des deux derniers trimestres, la confiance au Brésil est restée inchangée au premier trimestre. Le Mexique et la Colombie ont tous les deux rebondi après avoir connu un recul. Les niveaux de confiance en Argentine et au se sont améliorés, même s'ils restent très bas. Moyen-Orient et Afrique : Les niveaux de confiance ont connu une amélioration marginale pour atteindre 96, le plus haut niveau en quatre ans. Le sentiment chez les consommateurs des riches économies de la région, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, est resté positif et optimiste. Seul le Pakistan a connu une érosion sensible de la confiance, très probablement en raison de l'accroissement de l'inflation et de la crainte de mesures d'austérité face aux contraintes financières croissantes du gouvernement.

The Conference Board

À propos de l'enquête Conference Board® Global Consumer Confidence

Le Conference Board publie l'indice trimestriel Global Consumer Confidence Index à 8 heures ET.

Calendrier de publication du Conference Board ®Global Consumer Confidence pour 2019 :

Mercredi 3 juillet 2019 (pour les données du deuxième trimestre 2019)

Mercredi 9 octobre 2019 (pour les données du troisième trimestre 2019)

Les faits marquants de l'indice Global Consumer Confidence Index, le rapport complet et les notes techniques pour cette série sont disponibles sur le site Internet du Conference Board

À propos du Conference Board

Le Conference Board est un groupe de réflexion géré par ses membres qui offre un éclairage digne de confiance sur ce qui nous attend. Créé en 1916, nous sommes une entité non partisane sans but lucratif bénéficiant du statut d'exemption fiscale 501 (c) (3) aux États-Unis. www.conference-board.org .

À propos de Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) est une entreprise mondiale de gestion des performances qui présente un tableau complet de ce que les consommateurs achètent et observent. Le segment « veille » de Nielsen offre à ses clients dans les secteurs des médias et de la publicité des services de mesure Total Audience pour tous les terminaux sur lesquels des contenus — vidéo, audio et texte — sont consommés. Le segment « achat » offre aux producteurs et aux détaillants de biens de consommation grand public la seule vue mondiale du secteur de la mesure des performances au détail. En intégrant les informations de ses segments « veille » et « achat » et d'autres sources de données, Nielsen offre également à ses clients des données d'analyse qui les aident à accroître leurs performances. Nielsen, une société S&P 500, a des opérations dans plus de 100 pays, couvrant plus de 90 pour cent de la population mondiale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.nielsen.com.

