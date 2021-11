La confiance des investisseurs d'Icon Group permettra de conduire la prochaine phase de croissance mondiale grâce à l'investissement d'EQT Infrastructure

BRISBANE, Australie, 21 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Icon Group a annoncé aujourd'hui que l'entreprise allait entrer dans la prochaine phase d'expansion mondiale de son modèle transformateur de soins intégrés pour le cancer, suite à l'investissement de l'organisation mondiale d'investissement EQT. Cet investissement témoigne de la confiance dans la solidité de l'entreprise et constitue un résultat important pour la société de soins de santé.

EQT est un investisseur mondial axé sur les objectifs, qui gère plus de 70 milliards d'euros d'actifs. EQT a acquis les intérêts d'un consortium composé de Goldman Sachs Asset Management, QIC et Pagoda Investment. Goldman Sachs Asset Management conserve une position minoritaire, tandis que la direction et les médecins de renommée mondiale d'Icon réinvestissent également.

Icon Group dispose d'un réseau bien établi de centres contre le cancer complets et de centres de recherche clinique en Australie, à Singapour, en Chine continentale, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande, offrant des services de radiothérapie et d'oncologie de jour de qualité à proximité de chez soi. L'entreprise a fait preuve de résilience pendant la période de la COVID-19, en s'appuyant sur ses offres de pharmacie spécialisée, de préparation de chimiothérapie et de recherche clinique pour développer ses capacités et ses partenariats dans la région de l'Asie-Pacifique. Ce nouvel investissement permettra au groupe de poursuivre l'expansion de son modèle à succès en Asie et plus profondément dans l'hémisphère nord.

Ken Wong, partenaire et responsable de l'équipe consultative Asie-Pacifique d'EQT Infrastructure, a déclaré : « Icon Group révolutionne la manière dont les soins du cancer sont dispensés grâce à un modèle intégré qui permet l'accès à tous les patients en décentralisant les soins dans les grandes villes et en apportant les services de soins du cancer au patient en un seul endroit. Ce modèle de soins contre le cancer fondé sur les meilleures pratiques est bien validé en Australie et en Asie du Sud-Est, et l'investissement d'EQT permettra la prochaine phase de croissance dans le monde entier. C'est un moment passionnant pour être impliqué dans Icon, et surtout pour EQT d'être un partenaire pour apporter ce modèle de soins à tous les patients atteints de cancer. »

Stephanie Hui, co-responsable des investissements alternatifs chez Goldman Sachs Asset Management en Asie, a déclaré : « Au cours de nos quatre années en tant qu'investisseur majoritaire, la force du modèle d'Icon Group a été prouvée et il existe un potentiel de croissance supplémentaire dans les années à venir. En restant actionnaire, nous mettrons à profit notre réseau mondial, notre capital et notre expertise sectorielle pour continuer à soutenir la direction et les médecins d'Icon. »

Mark Middleton, PDG mondial d'Icon Group, a pour sa part ajouté : « L'engagement d'Icon en faveur de l'innovation et de la prestation de soins contre le cancer est sans limite. Notre réseau international a fait ses preuves en matière de prestation de soins contre le cancer de premier plan dans des zones où les besoins ne sont pas satisfaits. Désormais, nous pouvons conduire la prochaine phase de croissance internationale et de leadership sur le marché grâce à de nouveaux investissements dans les infrastructures essentielles et les technologies de pointe.

L'ensemble de notre réseau, dirigé par une équipe exécutive expérimentée et un solide leadership clinique, est aligné sur notre mission qui consiste à fournir les meilleurs soins possibles, au plus grand nombre de personnes, aussi près de chez elles que possible. Nous sommes fiers d'avoir établi un partenariat avec une entreprise qui partage nos valeurs et qui permettra de progresser dans la réalisation de cet objectif et, par conséquent, de fournir des soins à davantage de patients. »

Icon Group a signé des accords avec Varian Medical Systems et Siemens Healthineers pour soutenir la mise au point de ses technologies en phase avec leur expansion. En outre, la recherche reste un élément important de l'offre globale du groupe, qui propose actuellement le plus grand programme privé d'essais cliniques d'Australie et le plus grand programme d'essais cliniques de phase I du pays. Cette expérience poussée en matière de recherche continuera à permettre l'introduction d'essais inédits à Singapour et à Hong Kong et à créer un centre sophistiqué pour les traitements susceptibles de sauver des vies, y compris les premiers essais sur l'homme.

Malgré la situation liée à la COVID-19 en Australie, Icon Group a connu un élan important au cours des derniers mois. Il a mis sur le marché le premier traitement de radiothérapie avancée de son genre dans l'hémisphère sud, a renforcé les références solides et à long terme de l'entreprise en matière de partenariats publics et privés avec un nouvel accord dans un grand hôpital public métropolitain, et est passé au stade du développement avec cinq nouveaux sites régionaux et métropolitains afin de rapprocher les soins contre le cancer de la population. Pas plus tard que le mois dernier, Icon Group a investi 50 millions de dollars dans une région mal desservie d'Australie, dont une partie servira à construire une installation de préparation de pointe qui permettra de faire face à l'augmentation prévue de la prévalence du cancer au cours des dix prochaines années.

« Le cancer ne s'arrête jamais, et nous non plus. C'est aussi simple que cela. Nos soins contre le cancer sont vraiment à la pointe et réceptifs aux progrès rapides des technologies et des traitements contre le cancer, et notre présence internationale et notre expertise industrielle nous permettent de fournir toute la gamme des soins essentiels partout dans le monde. Nous continuerons à faire progresser la prochaine génération de soins contre le cancer dans le monde entier », a ainsi conclu M. Middleton.

Les détails commerciaux de la transaction sont confidentiels et ne sont donc pas divulgués.

Icon a été conseillé par Goldman Sachs, Jefferies Australia, KWM et PwC. EQT a été conseillé par Morgan Stanley, Herbert Smith Freehills, Deloitte et PwC.

À propos d'Icon Group :

Icon Cancer Centre fait partie d'Icon Group, le plus grand fournisseur de soins contre le cancer en Australie. Icon Group s'est développé à l'échelle mondiale à Singapour, en Chine continentale, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande et a une longue histoire de recherche sur le cancer, gérant actuellement le plus grand programme privé d'essais cliniques sur le cancer en Australie. Icon Group possède 48 centres de cancérologie et centres spécialisés dans le monde, dont des hôpitaux d'oncologie de jour, des installations de radio-oncologie et des centres complets qui réunissent les deux disciplines de l'oncologie. Le groupe englobe également Epic et Slade Pharmacy : fournisseurs de services de gestion des médicaments et de services pharmaceutiques aux secteurs hospitalier et oncologique ; et Slade Health : le plus grand préparateur de chimiothérapie d'Australie, avec trois sites de fabrication approuvés par la TGA sur la côte est et un projet en Nouvelle-Zélande.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.icongroup.global et suivez-nous sur les réseaux sociaux : @IconGroup

À propos d'EQT :

EQT est une organisation d'investissement mondiale axée sur les objectifs, avec plus de 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion répartis entre 27 fonds actifs. Les fonds EQT ont des sociétés en portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique, avec un chiffre d'affaires total d'environ 29 milliards d'euros et plus de 175 000 employés. EQT travaille avec les entreprises de son portefeuille pour atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.

EQT possède une grande expérience dans le secteur des soins de santé et est l'un des investisseurs privés les plus importants et les plus actifs dans ce secteur au niveau mondial, avec un réseau inégalé de conseillers industriels au sein du réseau EQT. Parmi les investissements notables d'EQT dans le secteur figurent I-MED, un fournisseur d'imagerie diagnostique de premier plan en Australie, et Blikk & Meine Radiologie Holding, deux entreprises de radiologie et de radiothérapie de premier plan en Allemagne.

À propos de Goldman Sachs Asset Management Private Equity

En réunissant des investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management offre à ses clients du monde entier un partenariat dédié et une concentration sur la performance à long terme. En tant que principal secteur d'investissement au sein de Goldman Sachs (NYSE: GS), nous fournissons des services d'investissement et de conseil aux principales institutions, aux conseillers financiers et aux particuliers du monde entier, en nous appuyant sur notre réseau mondial profondément connecté et sur nos connaissances d'experts sur mesure, dans toutes les régions et sur tous les marchés. Nous supervisons plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde entier au 31 mars 2021. Animés par la passion de la performance de nos clients, nous cherchons à établir des relations à long terme fondées sur la conviction, des résultats durables et un succès partagé dans le temps. Goldman Sachs Asset Management investit dans toute la gamme des produits alternatifs, notamment le capital-investissement, le capital de croissance, le crédit privé, l'immobilier et les infrastructures. Créée en 1986, l'activité Private Equity de Goldman Sachs Asset Management a investi plus de 75 milliards de dollars depuis sa création. Nous combinons notre réseau mondial de relations, notre vision unique des marchés, des industries et des régions, et les ressources mondiales de Goldman Sachs pour créer des entreprises et accélérer la création de valeur dans nos portefeuilles. Suivez-nous sur LinkedIn.

