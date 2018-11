La confiance est placée en AntWorks pour améliorer les solutions de mise en réseau et de virtualisation Citrix

AntWorks a annoncé aujourd'hui que sa plateforme ANTstein QueenBOT - une plateforme d'automatisation robotique des processus, fournissant des outils pour automatiser les processus d'entreprise répétitifs, routiniers et impliquant des décisions reposant sur des règles -, a été certifiée Citrix Ready®. Le programme Citrix Ready aide les clients à trouver des solutions tierces recommandées par Citrix Systems, Inc., en vue d'améliorer les solutions de virtualisation, de mise en réseau et de cloud computing. ANTstein QueenBOT a suivi un processus de vérification rigoureux pour veiller à sa compatibilité avec les applications virtuelles Citrix, ce qui garantit la compatibilité des solutions communes.