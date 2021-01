La construcción del sueño americano por Hispanic Star y We Are All Human

Nuestra infografía presenta datos interesantes al respecto. En We Are All Human creemos que en estos tiempos en los que la desinformación abunda, resulta más importante que nunca contar con fuentes de información que sean confiables.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a impulsar las iniciativas de equidad, diversidad e inclusión. We Are All Human es una fundación 501(c)3 sin fines de lucro consagrada a estos ideales. Nuestro equipo, conformado por un grupo excepcional de especialistas en mercados y activistas de la sostenibilidad con experiencia en la Organización de Naciones Unidas, relaciones internacionales, medios y el mundo corporativo, está comprometido a promover el cambio por medio de la acción colectiva.

Acerca de Hispanic Star

Hispanic Star representa un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear una plataforma desde la cual presentar y difundir los aportes de la comunidad hispana en los Estados Unidos, no solo como parte integral de la cultura del país, sino también como una fuerza innegable que da forma a su futuro. Hispanic Star se fundamenta tanto en un símbolo de unión como en una base apolítica, inclusiva, inspiracional y unificadora desde la que los hispanos estadounidenses puedan verse a sí mismos y les ayude a actuar como una fuerza mancomunada en pro del bien. Juntos brillamos.

Contacto para los medios:

Marisa García de Celis

[email protected]

Infografía: https://mma.prnewswire.com/media/1422454/We_Are_All_Human_AMERICAN_DREAM_Infographic.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1329610/We_Are_All_Human_Blue_Hispanic_Star_Logo.jpg

FUENTE We Are All Human

Related Links

weareallhuman.org



SOURCE We Are All Human