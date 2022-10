La Corée traditionnelle 2022, une manifestation culturelle traditionnelle organisée en octobre en France

Accélérer la vague coréenne en France en montrant la culture traditionnelle de la Corée

SÉOUL, Corée du Sud, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (ministre Park Bo-gyun, ci-après le « MCST ») accélère la diffusion de la vague coréenne en organisant l'événement La Corée traditionnelle 2022 qui montre la culture traditionnelle de la Corée à la Marie du 15e arrondissement et au Centre OORI pendant un mois en octobre avec la Korea Craft & Design Foundation (directeur Kim Tae-hoon, ci-après la « KCDF »).

La Corée traditionnelle 2022 est conçue pour accroître l'intérêt pour la culture coréenne et faire reconnaître au niveau mondial la beauté et la valeur uniques de la Corée.

L'événement a débuté à la Marie du 15e arrondissement, classée patrimoine culturel, pendant deux jours, du 1er au 2 octobre. Dans la petite salle de banquet, l'exposition d'art médiatique coréen Sin Saek Chang Yeon a été organisée sur le thème du Hangul, des laques incrustées de nacre et des tissus d'emballage de la dynastie Joseon fabriqués par le professeur Ko Ju-won de l'Institut des arts de Séoul, tandis que la place extérieure a été le théâtre d'événements expérimentaux pour des pièces traditionnelles telles que Biseokchigi et Jegichagi.

L'événement se poursuit au Centre OORI, un espace culturel complexe situé près de la Tour Eiffel, du 3 au 29 octobre. Les arts médiatiques qui montrent le processus de tissage du tissu traditionnel et le Jang-ot (artiste Lee Ji-won) porté par les lettrés de la dynastie Joseon seront présentés sous le thème de l'esprit exquis.

28 objets artisanaux traditionnels seront exposés, tels que des jarres de lune, des parapluies et des éventails en papier dont les rayons sont faits de doubles lamelles de bambou, et Our Playbox, une forme de contenu qui modernise les pièces de théâtre traditionnelles, en plus d'événements expérimentaux où les habitants peuvent faire l'expérience directe de la culture coréenne, comme la fabrication d'un mobile avec du hanji et la peinture d'une petite table à manger portable coréenne.

Les responsables du KCDF, qui ont organisé cet événement culturel coréen, ont déclaré : « Cet événement a attiré environ 5 000 personnes jusqu'à présent, et une centaine de locaux participent chaque jour aux expositions et aux événements », ajoutant : « Nous espérons que cet événement pourra naturellement étendre l'intérêt pour la culture coréenne autour de la K-pop, des films et des pièces de théâtre à la culture traditionnelle de la Corée et montrer la variété de la culture coréenne aux personnes du monde entier ».

Ils ont ajouté : « Nous espérons que de nombreuses personnes s'intéresseront et viendront apprécier les œuvres d'art et les événements basés sur la culture traditionnelle coréenne qui se dérouleront le 29 ».

