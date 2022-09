La Coupe du monde de basket-ball féminin 2018 de la FIBA propulse TCL dans l'avenir

TENERIFE, Espagne, 29 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La Coupe du monde de basket-ball féminin 2018 de la FIBA, l'évènement de basket-ball du plus haut niveau au monde, est entrée dans sa dernière ligne droite. Appelée « Championnat du monde de basket-ball féminin de la FIBA » avant d'être rebaptisée en 2018, cette manifestation sportive a capté l'attention de 148 pays du monde entier. Plus de 100 chaînes de télévision ont diffusé l'évènement et attiré 100 millions de téléspectateurs à l'échelle planétaire. Cette année, TCL est un partenaire mondial de l'évènement.

Depuis le 22 septembre, 16 équipes nationales de très haut niveau - dont les États-Unis, l'Espagne, la Chine, le Canada et le Nigeria - ont offert un beau spectacle aux amateurs de basket-ball du monde entier, sur l'île de Tenerife, en Espagne.

À l'instar de la lutte acharnée entre les joueuses de basket-ball féminin de différents continents, la compétition publicitaire sur le terrain offre une autre scène aux sponsors de ce tournoi. En tant que partenaire mondial de la Coupe du monde de basket-ball féminin 2018 de la FIBA, TCL a adopté comme slogan projeté sur les écrans LED du terrain le message « TCL GLOBAL TOP 3 TV BRAND ». En alliant cela à des publicités de produits et à une texture et un style unifiés, TCL a attiré l'attention de très nombreux médias et supporters.

Selon ses résultats financiers du premier semestre 2018, TCL a réalisé un chiffre d'affaires de 52,524 milliards RMB au premier semestre, soit une hausse de 53,4 % en glissement annuel.

Grâce à l'élargissement de son plan de stratégie mondiale, TCL Electronics voit ses performances progresser à contre-courant de la tendance au premier semestre. Son chiffre d'affaires a augmenté de 14,2 % en glissement annuel pour s'élever à 17,15 milliards RMB, tandis que son bénéfice net a connu une hausse spectaculaire de 237,5 % en glissement annuel. Selon l'analyse de Qunzhi Data portant sur la part du marché mondial des téléviseurs, TCL se classe au troisième rang mondial avec 11,8 %. TLC est en bonne voie pour dépasser Samsung et LG, car la marque est classée à seulement 0,2 point de pourcentage derrière LG, le numéro 2 mondial. Les données tous canaux de China Market Monitor Co, Ltd. indiquent que TCL est en tête de l'indice des prix des marques sur le marché chinois des téléviseurs. Elle va continuer à grimper dans le classement mondial des parts de marché de la télévision grâce à l'élargissement constant de son déploiement commercial sur des marchés régionaux clés tels que l'Europe et l'Amérique du Sud, qui sont les moteurs de cette forte croissance.

En tant qu'entreprise chinoise, TCL voit sa capacité d'exploitation mondiale continuer de s'améliorer. À l'heure actuelle, elle est présente dans plus de 160 pays et régions du globe. Elle possède 28 institutions de R & D, 10 laboratoires conjoints et 22 sites de production dans le monde, et ses ventes à l'étranger représentent 46,95 % des ventes totales.

Les données montrent que pour chaque augmentation de 1 % de la notoriété d'une marque, une entreprise doit dépenser environ 20 millions de dollars en publicité. Toutefois, lors de grands évènements sportifs, les mêmes frais publicitaires peuvent augmenter l'effet marketing de 10 %. Le marketing sportif est donc un moyen plus efficace pour les marques d'explorer le marché mondial.

À cet effet, TCL a fait des choix judicieux en termes de marketing sportif. En Amérique du Sud, l'entreprise a sponsorisé le Club Atlético Rosario Central en Argentine et a saisi l'opportunité de pénétrer le marché régional en sponsorisant l'équipement des entraîneurs du Campeonato Brasileiro Série A. TCL utilise le marketing sportif régional et local pour renforcer la notoriété et l'influence de sa marque.

Cette année, TCL a annoncé une série de partenariats avec de grosses pointures. Neymar, la star brésilienne du football, est devenu un ambassadeur mondial de la marque et TCL est désormais le partenaire mondial de la FIBA. TCL a l'intention d'accomplir la mondialisation du marketing sportif en s'impliquant dans les deux principaux sports de ballon qui attirent le plus l'attention des supporters du monde entier.

TCL est désormais connue et reconnue par un nombre croissant de consommateurs grâce à un marketing sportif mondial mené à plusieurs niveaux. La stratégie de mondialisation de la marque se matérialise par la création de liens émotionnels avec les consommateurs du monde entier et par la croissance soutenue des ventes sur le marché mondial.

Grande marque nationale qui suit le rythme de son temps, TCL s'efforce de devenir une entreprise mondiale de premier plan en termes de fabrication de produits intelligents et de services Internet. Actuellement, TCL vit une phase d'accélération très rapide, et son plan de stratégie mondiale s'améliore de jour en jour. Le sponsoring de la Coupe du monde de basket-ball, qui est aussi célèbre que la Coupe du monde de football, ne limite pas TCL à son slogan « TCL GLOBAL TOP 3 TV BRAND », car l'entreprise a toujours des raisons de croire qu'elle peut faire encore mieux.

