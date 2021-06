La course de 10 km et le festival des sports Amazfit Cadde débutent ce week-end

Sponsor principal du Cadde 10k, Amazfit est une marque mondiale de montre connectée connue pour son expertise dans les technologies de montres et de bracelets connectés. Que vous couriez des marathons de compétition ou que vous aimiez simplement les activités en plein air, l'Amazfit T-Rex Pro est la montre qu'il vous faut, avec ses quatre systèmes mondiaux de navigation par satellite (dont le GPS) faciles à utiliser, sa fonction de mesure de la saturation en oxygène du sang et sa résistance à toute épreuve. Lorsqu'elle est entièrement chargée, vous pouvez vous détendre et profiter jusqu'à 18 jours d'activité et de progrès dans le cadre d'une utilisation normale. L'Amazfit T-Rex Pro présente également une résistance à l'eau de 10 ATM pour vous protéger de la sueur et de la pluie ou vous permettre de surfer, nager ou explorer le monde sous-marin.

Amazfit a participé activement à la mise en œuvre de recherches approfondies visant à protéger et à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes. En tant que marque leader dans le domaine de la gestion de la santé numérique, Amazfit vise à inclure les consommateurs turcs dans le cadre de cette transformation et à devenir la marque préférée de tous dans le domaine des technologies pouvant nous aider à mener une vie saine.

À propos d'Amazfit

Fondée en 2015, Amazfit propose des montres et des bracelets connectés tant pour une utilisation quotidienne que pour les sports d'extérieur, ainsi que des appareils connectés pour le sport et la santé, comme des écouteurs TWS, des tapis roulants et des balances connectés. Actuellement, les produits Amazfit atteignent les marchés de plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie et le Japon. Pour plus d'information, visitez www.amazfit.com

