La CPSC emite un llamado a la acción: revise su hogar en busca de productos retirados del mercado; ¡la vida de los bebés depende de eso!

WASHINGTON, 13 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Es un hecho que la mayoría de las lesiones son prevenibles, y que los padres y los cuidadores tienen un papel decisivo en la seguridad de los pequeños. Al celebrar el Mes de la Seguridad del Bebé de 2019, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) exhorta a todos los consumidores con bebés en sus hogares a priorizar la revisión de su casa para ver si tienen productos retirados del mercado.

"La CPSC ha trabajado con empresas para retirar del mercado millones de productos para niños este año que deben ser sacados de los hogares de los consumidores", dijo la presidenta en funciones, Ann Marie Buerkle. "Mantenga a su bebé a salvo de productos peligrosos retirados del mercado", agregó.

Recursos de la CPSC

Estamos aquí para ayudar. Use los recursos de la CPSC para recibir información sobre retiros del mercado, enviada diariamente a su buzón.

Inscríbase para recibir mensajes directos sobre retiros del mercado de productos para niños www.cpsc.gov/es/content/suscripciones .

. Visite www.SaferProducts.gov para reportar incidentes o hacer una búsqueda de incidentes reportados por otros consumidores.

para reportar incidentes o hacer una búsqueda de incidentes reportados por otros consumidores. Descargue la aplicación de retiros del mercado de la CPSC (CPSC Recalls App) en www.cpsc.gov/data

Aproveche el remedio de retiros del mercado (Reparación, Reemplazo o Reembolso)

¡Revisión de retiros del mercado!

Lo entendemos. La vida muchas veces es ajetreada. Es posible que no se haya enterado de algunos retiros recientes del mercado de productos para bebés. Este es un momento excelente de ver si tiene artículos retirados del mercado o productos que no cumplen con las normas de seguridad, como una cunita mecedora inclinada, una cuna con costado plegable, ropa o juguetes. Revise aquí algunos de los últimos retiros del mercado de artículos para bebés. Los consumidores deben revisar nuestras páginas de retiros de productos periódicamente, especialmente si recibe productos de segunda mano o si compra productos para bebés en una tienda de segunda mano o en una venta de garaje.

Recuerde que los retiros del mercado no se vencen.

No responder a un retiro del mercado puede tener consecuencias mortales. Actúe HOY MISMO si tiene uno de estos productos retirados del mercado.

CUNAS MECEDORAS INCLINADAS

Mecedoras Rock 'n Play de Fisher-Price

Accesorios para dormir a un bebé inclinado de Fisher-Price

Cunas mecedoras inclinadas de Dorel Juvenile Group

Cunas mecedoras Kids II Rocking Sleepers

SOPORTE PARA CABEZA Y CUELLO DE BEBÉ

Accesorios de soporte para cabeza y cuello de bebé de The Boppy Company

SILLAS MECEDORAS

Sillas mecedoras Stokke Infant Steps

CALCETINES PARA BEBÉ

Calcetines para bebé Baby Rattle

JUGUETES DE MADERA

Vehículos de juguete de madera de Target

Consejos de seguridad:

Para que el bebé duerma con seguridad, siga estas prácticas:

Para evitar la asfixia, siempre coloque al bebé boca arriba para dormir y nunca ponga almohadas (incluyendo cojines de lactancia), mantas y colchas en el lugar donde el bebé duerme. Recuerde que ¡sin mucho es mejor!

Solo use una cuna, un corral y un moisés que cumplan con las normas actuales de la CPSC. Siga las instrucciones de ensamblaje de los fabricantes para los corrales.

Use un colchón firme que quede bien ajustado.

Revise periódicamente para ver si la cuna tiene partes o tabllillas sueltas, rotas o faltantes.

Mantenga los cables del monitor del bebé, de la lámpara, del teléfono y de la luz nocturna a por lo menos a 3 pies de la cuna. Los niños pueden enredarse los cables alrededor del cuello y estrangularse.

¡Haga de la seguridad de su bebé una prioridad!

Inscribirse para recibir notificaciones de retiros de productos del mercado y visite el Centro de Información sobre Cunas de la CPSC en SeguridadConsumidor.gov donde encontrará recursos sobre seguridad al dormir disponibles para los padres.

Video sobre la seguridad del bebé https://youtu.be/uM2EFdLlMhU

Mensaje (en inglés) de la presidenta en funciones de la CPSC.

También puede visitar la campaña de educación pública Seguro al dormir (Safe to Sleep®) dirigida por el Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Humano del Niño Eunice Kennedy (The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NICHD) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y en colaboración con otras organizaciones.

