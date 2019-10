La création officielle de ToJoy Mexico encourage l'économie mondiale du partage

Lors de cet évènement, ToJoy a présenté quatre projets de qualité à l'attention des entrepreneurs latino-américains : DK Girls, Orich, Coffee 0.8 et OriginWater. Parallèlement à cela, et grâce à ToJoy, des entrepreneurs chinois et mexicains ont mené des échanges et des dialogues approfondis sur la situation économique au Mexique et les perspectives commerciales qu'offre la pays et ils ont conclu plusieurs accords et intentions de collaboration. DK Girls a également signé une lettre d'intention avec le groupe Holck, l'une des plus grandes entreprises du Mexique, jetant ainsi les bases d'une meilleure collaboration commerciale, pour le grand plaisir de nombreux invités présents.

M. Ge Jun a expliqué : « ToJoy est ici à titre d'allié des entreprises et entrepreneurs mexicains. Nous allons devenir une plate-forme d'échange d'opportunités commerciales gagnantes entre la Chine, le Mexique et l'Amérique latine. ToJoy prévoit d'apporter de nouvelles ressources d'investissement et des possibilités pour les startups 'licornes' sur les marchés mexicain et latino-américain et elle invite les entrepreneurs mexicains à saisir ces opportunités ».

Dans l'optique de promouvoir les partenariats et la collaboration commerciale entre les deux pays, Ge Jun a par ailleurs déclaré : « ToJoy prévoit également d'aider les entreprises mexicaines et latino-américaines prospères à développer leurs activités en Chine, laquelle va devenir un marché important pour les biens et services mexicains. Nous avons déjà constaté la croissance soutenue des entreprises mexicaines en Chine, et notre équipe travaillera avec des entreprises locales prospères afin de normaliser et internationaliser leurs activités, en présentant ces entreprises au près d'un million d'entrepreneurs chinois sur la plate-forme de ToJoy. Chaque projet donnera l'occasion de travailler avec des centaines d'entrepreneurs chinois, et les entreprises mexicaines auront accès au marché chinois d'une manière directe et efficace pour étoffer leurs activités ».

ToJoy a forgé son empreinte mondiale aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et dans d'autres pays et régions du globe. Elle a ouvert des succursales dans des villes comme Vienne, New York, Paris et Hong Kong. ToJoy se prépare en outre à étendre ses activités au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres pays.

ToJoy a monté des succursales à New York et à Paris au cours de l'année dernière. Depuis lors, les trois principales superpuissances - la Chine, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest - ont toutes été intégrées dans le segment d'activité de ToJoy. Qu'il s'agisse de couvrir les grands centres économiques, les régions avoisinantes ou les quatre coins du monde, ToJoy va constamment de l'avant et accueille la nouvelle grande ère du partage avec ses partenaires.

Non seulement ToJoy favorise activement la construction conjointe mondiale de l'initiative « Route et ceinture », mais elle s'engage aussi pleinement à l'égard du Mexique à adopter l'esprit de l'ère du partage dont le credo est que les entreprises n'aient pas de frontières nationales et que tous les innovateurs, entrepreneurs et créateurs puissent participer à des opportunités gagnant-gagnant.

ToJoy est une entreprise chinoise qui aspire à se développer à l'échelle mondiale. 2019 est l'année où ToJoy va remplir sa mission qui consiste à accélérer sa stratégie planétaire. La création de ToJoy Mexico n'est qu'une partie de ce processus, et des stratégies plus internationales seront annoncées à l'avenir. En novembre prochain, ToJoy conduira plusieurs entreprises et projets chinois à Vienne, qui est un centre culturel, économique et politique d'envergure mondiale. Selon des personnes bien informées, le siège de ToJoy Eastern Europe (Europe de l'Est) pourrait lui aussi être dévoilé après la création de ToJoy Western Europe à Vienne. ToJoy va continuer à être un grand vecteur de prospérité à l'ère du partage dans cette ville historique, où elle fera plusieurs annonces importantes.

