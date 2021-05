La crise de l'« épuisement professionnel » menace les milieux de travail post-pandémie

L'accès au télétravail accroît le bien-être et la productivité des employés.

NEW YORK, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- C'est ce qu'on appelle une « crise au travail ». Catalyst a constaté dans un sondage mondial que 92 % des travailleurs disent vivre un épuisement professionnel en raison du stress lié à leur milieu de travail, à leurs expériences de travail avec le COVID-19 ou à leur vie personnelle. Selon les chercheurs, une solution pour améliorer le bien-être des employés — ainsi que la productivité, l'innovation, le maintien en poste et l'inclusion — est l'accès au télétravail. Pour les femmes, qui ont été touchées de façon disproportionnée par les pertes d'emploi pendant la pandémie, ces constatations sont d'une importance cruciale.

L'étude, intitulée Remote-Work Options Can Boost Productivity and Curb Burnout, (Les options du travail à distance peuvent augmenter la productivité et diminuer l'épuisement professionnel) a été menée auprès d'environ 7 500 employés dans le monde et définit l'épuisement professionnel comme étant « l'épuisement physique et psychologique qui découle d'un stress prolongé ayant des conséquences négatives, y compris la distance mentale par rapport à son travail et des sentiments d'inefficacité d'un point de vue professionnel ». Il s'agit du premier épisode de la série de recherches Equity in the Future of Work (L'équité et l'avenir du travail) de Catalyst.

Dans l'analyse, l'auteure Tara Van Bommel, Ph.D, identifie trois types d'épuisement professionnel : l'épuisement professionnel, l'épuisement professionnel lié au COVID-19 et l'épuisement professionnel personnel. L'accès au télétravail a permis de limiter les trois types d'épuisement professionnel, quelles que soient les différences entre les groupes, comme le sexe ou le fait qu'une personne ait des enfants à charge. Ces données démontrent que ce qui fonctionne pour les femmes en milieu de travail fonctionne pour tout le monde.

De plus, lorsque les entreprises offrent des options de télétravail, y compris la flexibilité du lieu de travail, des équipes dispersées ou du travail virtuel ou à domicile, les employés signalent une diminution de 26 % de l'épuisement professionnel par rapport aux personnes qui n'ont pas accès au télétravail. L'épuisement professionnel en milieu de travail diminue de 43 % quand les employés peuvent faire du télétravail et que leurs gestionnaires font preuve d'empathie, comparativement aux personnes qui n'ont pas accès au télétravail ou dont les gestionnaires manquent d'empathie.

L'étude révèle également que les employés en télétravail sont 30 % moins susceptibles de chercher un autre emploi au cours de la prochaine année comparativement aux personnes qui n'y ont pas accès. Les femmes qui ont des responsabilités parentales sont 32 % moins susceptibles de déclarer avoir l'intention de quitter leur emploi lorsqu'elles peuvent faire du télétravail, par rapport à celles qui n'y ont pas accès.

Sans surprise, le rapport fait remarquer que les attentes voulant que les employés soient « toujours connectés » sont insoutenables et recommande aux organisations les solutions qui suivent pour les aider à lutter contre l'épuisement professionnel :

Créer des politiques de télétravail qui décrivent en détail les attentes pour les employés, les gestionnaires et les équipes.

Améliorer la capacité des gestionnaires à gérer les équipes à distance de façon inclusive.

Investir dans des programmes et des allocations pour les employés qui ont besoin d'options supplémentaires en matière de garde d'enfants.

Normaliser l'écoute empathique grâce à des contacts réguliers et d'autres occasions de partager des expériences de vie et de travail.

« L'épuisement professionnel mène à un roulement du personnel, mais cela peut être atténué par des politiques volontaires de télétravail et un leadership inclusif et empathique, a déclaré la présidente et chef de la direction de Catalyst, Lorraine Hariton. Des options de travail efficaces, à distance et souples pour les employés aideront les organisations à attirer plus de talents et à les retenir, ainsi qu'à accroître l'innovation et la productivité. »

