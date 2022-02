La croissance continue et la fiabilité de LMS365 sont reconnues par le Fosway 9-Grid™ 2022 pour les systèmes d'apprentissage

AARHUS, Danemark, 18 février 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme LMS365 a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue pour la première fois comme « Solid Performer » sur le rapport 2022 Fosway 9-Grid™ pour les systèmes d'apprentissage.

Fosway 9-Grid™ est une analyse fournisseur indépendante proposée par le groupe Fosway, le principal analyste du secteur des RH en Europe. La position de LMS365 en tant que « Solid Performer » démontre la performance soutenue de la solution sur le marché et sa mise en œuvre simplifiée, ce qui se traduit par une base de clients satisfaits et en pleine expansion, couvrant plus de 65 pays. La plateforme d'apprentissage moderne facilite l'adoption de la solution par les entreprises qui débutent dans le domaine de l'apprentissage et de la formation, ainsi que par celles qui travaillent dans l'environnement numérique Microsoft 365.

L'intégration directe de LMS365 avec la suite d'outils Microsoft 365 réduit considérablement les barrières pour les entreprises nouvelles et développées, tout en améliorant l'adoption de ces outils par les utilisateurs finaux. Comme la solution est approuvée par Microsoft, certifiée ISO 27001 pour la sécurité des informations et vérifiée par les experts en sécurité Veracode, LMS365 reste confiante dans sa capacité à protéger et sauvegarder l'expérience d'apprentissage des utilisateurs. En outre, le rapport 2022 Fosway 9-Grid™ pour les systèmes d'apprentissage reconnaît le prix accessible de LMS365 en indiquant le coût total de possession inférieur de la plateforme d'apprentissage.

Pour ces raisons, entre autres, LMS365 est reconnaissante d'être représentée pour la première fois dans le Fosway 9-Grid™ 2022 en tant que « Solid Performer ».

Henrick Jeberg, directeur de la stratégie de LMS365, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être reconnus comme un "Solid Performer" dans le rapport 2022 Fosway 9-Grid™ pour les systèmes d'apprentissage. En tant que nouvel entrant dans le rapport, nous sommes impatients de prouver continuellement notre capacité à mettre en œuvre notre vision. Nous restons concentrés sur notre objectif de devenir la première solution d'apprentissage pour les clients de Microsoft Teams dans le monde entier. »

David Wilson, PDG, Fosway Group, a annoncé : « LMS365 est un ajout bienvenu au Fosway 9-Grid™ 2022 pour les systèmes d'apprentissage et une considération pertinente pour les organisations utilisant Microsoft Office 365 qui ont besoin de quelque chose de rapide à mettre en œuvre, simple à utiliser et avec un faible coût total de propriété. Les clients bénéficient de la capacité de la plateforme à s'intégrer simplement aux outils MS existants. »

À propos de Fosway 9-Grid ™

Fosway Group est le premier analyste européen du secteur des ressources humaines. La Fosway 9-Grid™ fournit une évaluation unique des principales options d'apprentissage et d'approvisionnement en talents disponibles pour les organisations de l'EMEA. L'analyse repose sur des recherches indépendantes approfondies et sur les observations du réseau de recherche d'entreprise de Fosway, qui regroupe plus de 250 organisations clientes, dont BP, HSBC, PwC, Sanofi, Shell et Vodafone.

Pour plus d'informations sur les recherches et les services du groupe Fosway, consultez le site web de Fosway à l'adresse www.fosway.com .

À propos de LMS365

LMS365 compte plus de 1 000 entreprises et organismes publics clients dans plus de 60 pays. Plus de 50 partenaires de confiance ont mis en œuvre la solution avec des clients de tous les secteurs, et des déploiements allant de quelques centaines à plus de 50 000 employés. LMS365, une solution privilégiée de Microsoft, est l'une des plateformes d'apprentissage sur le Cloud qui connaît la plus forte croissance sur le marché actuel. LMS365 offre une expérience d'apprentissage moderne, intégrée et familière, car l'apprentissage est désormais possible au sein de Microsoft Teams, sur téléphone portable et sur SharePoint Online. LMS365 est rapide à installer, hautement configurable, facile à utiliser et entièrement intégrée au reste de votre espace de travail numérique, y compris Microsoft 365, SharePoint et Teams.

Site web : https://LMS365.com

Contact presse

Jennifer Janes

Directrice du marketing, LMS365

[email protected]

SOURCE LMS365