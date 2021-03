La cultura Ainu se expresa a través del "sonido" en una nueva exposición de arte mediática inaugurada este 22 de febrero en el nuevo aeropuerto de Chitose

El tema de la exposición en el nuevo aeropuerto de Chitose en Hokkaido es "INVISIBLE". La compañía creativa NAKED, INC., que se especializa en intervenir espacios con una variedad de elementos mediáticos para crear nuevas experiencias, exhibe trabajos basados en el tema de la cultura Ainu.

Los Ainu son el pueblo indígena nativo de Hokkaido, la región de Tohoku en Japón y el este de Rusia. Ellos conservarn una cultura distintiva caracterizada por una profunda gratitud y reverencia hacia la naturaleza que se encuentra en el clima amargamente frío de sus regiones. El rico mundo espiritual del pueblo Ainu se ha transmitido hasta el día de hoy a través de canciones, bailes e historias en el idioma Ainu, completamente distinto al japonés.

NAKED, INC. ha creado obras de arte de base sonora que transmiten la cultura y el espíritu del pueblo Ainu, transmitidos de generación en generación a través de las tradiciones orales del idioma y la música.

Además, a partir de finales de marzo, los visitantes podrán mejorar su experiencia utilizando el teléfono inteligente en su bolsillo para disfrutar de la instalación de sonido y luces con la ayuda de una aplicación de realidad aumentada (RA).

Periodo: 22 de febrero de 2021~

Ubicación: nuevo aeropuerto de Chitose

Terminal nacional, puerta 1, piso 1

Tema: INVISIBLE

Título: Imagine ainu

Artista: Compañía Creativa NAKED, INC

NAKED, INC. es una compañía creativa fundada en 1997 por MURAMATSU Ryotaro y otros directores, diseñadores y escritores. Su misión es crear experiencias novedosas y nuevo valor en cada escena de la vida, desde el arte, el entretenimiento y la cultura hasta la tradición, la educación, la música, los espacios urbanos, la comida y los deportes.

Desde febrero de 2021, la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón lanzó un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN". Con exposiciones en siete aeropuertos de Japón y en la terminal internacional de cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las artes mediáticas exhiben obras inspiradas en la cultura única de cada zona, con el objetivo de comunicar los diversos atractivos de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han dificultado conocer a nuevas personas y descubrir personalmente nuevas culturas. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir ofreciendo a las personas de todo el mundo la misma sensación de asombro y alegría que se siente al descubrir una nueva cultura.

Organizador: Agencia de Asuntos Culturales, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Exposición en el nuevo aeropuerto de Chitose: https://culture-gate.jp/exhibition/invisible

Las relaciones públicas de "CULTURE GATE to JAPAN" son gestionadas por wondertrunk & co. Inc.

FUENTE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative

