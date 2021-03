La cultura ainu se puede ya conocer en una nueva exposición de arte en el Nuevo Aeropuerto de Chitose

El tema de la exposición en el Nuevo Aeropuerto de Chitose en Hokkaido es "INVISIBLE". La compañía creativa NAKED, INC., que está especializada en espacio de infusión con una variedad de elementos de medios para crear experiencias frescas, está exponiendo obras basadas en el tema de la cultura de Ainu.

Los ainu son un pueblo indígena natural de Hokkaido, la región Tohoku de Japón, y este de Rusia. Mantienen una cultura distintiva caracterizada por una profunda gratitud y reverencia hacia la naturaleza encontrada en el clima tremendamente frío en sus áreas. El rico mundo spiritual del pueblo de Ainu ha llegado hasta nuestros días a través de canciones, bailes e historias en el idioma ainu, completamente distinto de la lengua japonesa.

NAKED, INC. ha creado obras de arte basadas en el sonido que reúnen la cultura y el espíritu del pueblo ainu, que han pasado de generación en generación a través de la tradición oral del lenguaje y la música.

Además, desde finales de marzo, los visitantes podrán mejorar su experiencia utilizando el smartphone en su bolsillo disfrutando de la instalación de sonido y luz con la ayuda de una app de realidad aumentada (RA).

Periodo: 22 de febrero de 2021~

Localización: Nuevo Aeropuerto de Chitose

Entrada de la Terminal nacional 1, Planta 1

Entrada de la Terminal nacional 1, Planta 1 Precio de la entrada: Gratis

Tema: INVISIBLE

Título: Imagine ainu

Artista: Compañía creativa NAKED, INC

NAKED, INC. es una compañía creativa fundada por MURAMATSU Ryotaro y otros directores, diseñadores, y escritores en 1997. Su misión es generar experiencias frescas y nuevo valor en cada escena de la vida, desde el arte, el ocio y la cultura a la tradición, educación, música, espacios urbanos, gastronomía y deporte.

A partir de febrero de 2021, la Agencia Cultural del Gobierno de Japón lanzó un proyecto de promoción cultural innovador llamado "CULTURE GATE to JAPAN". Celebrado en siete aeropuertos en Japón así como la Tokyo International Cruise Terminal, los artistas y creadores activos en el campo de las obras expuestas en el arte se inspiraron por la cultura única de cada área con el objetivo de comunicar el mayor atractivo de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han hecho difícil conocer a nuevas personas y experimentar nuevas culturas en persona. Sin embargo, eso no debería interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir ofreciendo a las personas de todo el mundo el mismo sentido de maravilla y disfrute sentido cuando se conoce una nueva cultura.

Organizador: Agencia de Cultura, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Exposición en el Nuevo Aeropuerto de Chitose: https://culture-gate.jp/exhibition/invisible

La "CULTURE GATE to JAPAN" PR está gestionada por wondertrunk & co. Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1451432/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1451426/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1451437/3.jpg

SOURCE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative