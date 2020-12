La cultura reina entre los usuarios de SVOD y las redes sociales

FAIRFAX, Virginia, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según un estudio del Consejo de Marketing Cultural: La voz del marketing hispano (CMC), los usuarios de video por suscripción bajo demanda (SVOD) de 13 a 49 años se han vuelto más alfabetizados culturalmente, principalmente debido a Netflix, los creadores de YouTube y las redes sociales, que presentan contenido cada vez más diverso y global. De hecho, más de la mitad de los miembros de la Generación Z y sus padres han visto un programa en un idioma que no hablan, tendencia que está siendo liderada por los hispanos.

"La cultura refleja y amplifica lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Después del 11 de septiembre, vimos la proliferación de dramas policiales y militares, un reflejo de la ansiedad que sentimos como nación. En 2019, Glee reflejó los valores de diversidad de los Millennials", dijo las presidenta de investigación de CMC, Nancy Tellet, fundadora, asesora de marcas y consumidores en PureClarity LLC. "Nuestro estudio arrojó que, en la actualidad, la mayoría de los adolescentes, y también sus padres, están viendo una sección transversal diversa de contenido cultural, particularmente en Netflix y YouTube, a menudo en un idioma extranjero, lo que refleja una tendencia de globalismo de contenido que actúa como una fuerza potencialmente poderosa para generar empatía cultural".

El SVOD se convierte en el caldo de cultivo para un contenido cultural superior

El 96 % por ciento de las personas de 13 a 49 años usan servicios de transmisión de TV pagados o no pagados y el 91 % usa SVOD (servicios pagados). La visualización compartida de SVOD ayer superó la visualización de televisión en vivo por parte de todas las personas de 13 a 49 años en el estudio de CMC. Incluso antes de la COVID, Netflix era uno de los servicios de transmisión favoritos para ver televisión entre el 83 % de las personas de 13 a 49 años. A pesar de que Prime, HULU y Disney+ están en aumento, Netflix ha adoptado una estrategia global intencional de gran narración basada en la cultura local y está teniendo eco entre los espectadores de hoy, con una participación del 49 % de la visualización de SVOD ayer entre los encuestados de la Generación Z en el estudio y una participación del 42 % entre padres de 25 a 49 años.

El auge de la polinización cruzada de la cultura

Personas de todo el mundo han visto programas estadounidenses en inglés y han exportado la cultura estadounidense durante décadas. Sin embargo, pocos han adoptado la programación en idiomas extranjeros en USA hasta ahora. Hoy, impulsado por la estrategia de programación de Netflix y el contenido orgánico global de YouTube, el 58 % de los negros no hispanos (NHB), el 53 % de los blancos no hispanos (NHW) y el 68 % de los hispanos ven televisión en un idioma que no hablan. Por ejemplo, La Casa de Papel, una telenovela hispana sobre atracos en Netflix, fue #1 a nivel mundial en CUALQUIER idioma y su tercera temporada fue vista por 34 millones de hogares en su primera semana. También fueron populares entre los participantes del estudio de CMC las telenovelas de Bollywood, Nollywood y las turcas. De hecho, Univisión ha capitalizado esta tendencia con "Imperio de Mentiras", su adaptación de la telenovela turca "Kara Para, Ask".

La polinización cruzada cultural también se extiende a YouTube, donde el creador #1 es de India y el #2 es de Suecia, y las redes sociales donde, sorprendentemente, el 26 % de todas las personas, independientemente de su origen étnico, tienen redes sociales globales. El lugar donde residen sus amigos, sin embargo, se ajusta a las líneas culturales con blancos no hispanos que tienen contactos en Europa, Canadá y Australia, negros no hispanos con contactos en África, Asia y el Caribe, e hispanos con contactos en México y América Central y del Sur.

El contenido cultural sigue siendo sólido, incluida la programación en español

Muchos especialistas en marketing confunden el marketing hispano con el marketing en español, a pesar de que la gran mayoría de los hispanos no dependen del español. Hoy en día, el español es un conector poderoso para la cultura, particularmente entre los adolescentes hispanos, de los cuales 94 % nació en USA y eso se refleja en los hábitos de visualización del idioma:

Tres cuartas partes de los adolescentes hispanos de 13 a 17 años y el 83 % de los padres hispanos de 25 a 49 años ven contenido de SVOD original en español; el 71 % prefiere el español original, mientras que el 29 % opta por utilizar doblaje/subtítulos en inglés.

Ocho de cada 10 hispanos de 13 a 49 años ven televisión en español en canales tradicionales como Univisión y Telemundo.

Más de tres cuartas partes de los hispanos de la Generación Z y los adultos menores de 50 años ven SVOD en inglés con doblaje o subtítulos en español. El 76 % de ellos lo hace por razones prácticas, como la visualización conjunta en un idioma que todos en la familia puedan hablar. El otro 24 % disfruta tener nuevo contenido en español para ver, más allá de la televisión tradicional en español.

Pero esta no es solo una historia hispana. STARZ comenzó a apuntar específicamente a los espectadores negros en 2017 con contenido relevante, cultural y general. De hecho, 2.5 veces más de negros no hispanos de la Generación Z y sus padres encuestados por CMC ven STARZ en comparación con quienes no son lo son. Además, el 67 % de negros no hispanos y el 73 % de los hispanos de 13 a 49 años pasan tiempo en sitios web sobre cultura.

Metodología y financiadores:

Este estudio se basa en más de 20,500 puntos de contacto de consumidores hasta la fecha. La CMC publicó la tercera parte de un estudio integral sobre la Generación Z (de 13 a 17 años), IT'S TIME: Ready (or Not) for the Multicultural Majority [ES HORA: Listo (o no) para la mayoría multicultural] , que analiza el consumo de redes sociales, los hábitos de transmisión de video y el creciente poder de la cultura en el contenido.

, que analiza el consumo de redes sociales, los hábitos de transmisión de video y el creciente poder de la cultura en el contenido. El estudio recibió apoyo financiero u operacional de Kantar, ThinkNow, ViacomCBS y Univisión .

y . La investigación cuantitativa provino de 2,418 personas de 13 a 17 años (Generación Z) y padres de edades entre 25 y 49 años, cuyos hijos eran de 8 a 12 años de edad (65 % millennials/35 % Generación X) con igual representación de hispanos, negros no hispanos y blancos no hispanos en la muestra, que se llevó a cabo de enero a febrero de 2020.

Entrevistas cualitativas con 54 encuestados (36 adolescentes/18 padres), parejas convivientes (hispanos/negros no hispanos/blancos no hispanos) y dos talleres multiculturales de la Generación Z (hispanos/negros no hispanos/blancos no hispanos/asiáticos americanos/otros)

Acerca del CMC: Fundado en 1996 como la Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas, el Consejo de Marketing Cultural: La Voz del Marketing Hispano es la organización comercial nacional de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con experiencia hispana confiable.

