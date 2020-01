La Cumbre del Foro Internacional sobre Economía Colaborativa de Pekín se ha celebrado con éxito

La Cumbre no solo recibió el apoyo de los asistentes, entre quienes figuraban Zhenghua Jiang, vicepresidente del Comité Permanente del 10.º Congreso Nacional del Pueblo (NPC, por sus siglas en inglés); Hengshan Fan, ex secretario general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma; Xinhong Zhang, director de Información del Centro Nacional de Información y director del Instituto Internacional de Investigación sobre la Economía Colaborativa; Min Wang, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio General de China; y Xiaojun Li, vicepresidente de la Asociación China para la Promoción del Desarrollo Industrial.

También asistieron pesos pesados como Junqing Lu, presidente ejecutivo de GLASE y Presidente del Consejo de Administración de ToJoy; Jun Ge, secretario general de GLASE, además de director ejecutivo y consejero delegado global de ToJoy; Boris Tadić, presidente ejecutivo de GLASE y expresidente de Serbia; José María Figueres, presidente ejecutivo de GLASE y expresidente de Costa Rica; Enrico Letta, copresidente de GLASE y ex primer ministro de Italia; Werner Faymann, presidente de GLASE en Europa Occidental y excanciller de Austria; e Yves Leterme, asesor sénior de GLASE y ex primer ministro de Bélgica. Kevin Rudd, Presidente de GLASE y ex primer ministro de Australia habló en la cumbre a través de una videoconferencia.

Al mismo tiempo, expertos y académicos, entre ellos Zhanbin Zhang, profesor titular de la Escuela Marxista de la Escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China (Academia Nacional de Gobernanza), Xiaoqiu Wu, vicepresidente de la Universidad de Renmin de China, Dezhi Lu, director de la Fundación Huamin, y Yuming Zhang, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Shandong, así como otros invitados de numerosos círculos, incluidas las élites empresariales nacionales y extranjeras y periodistas de los medios de comunicación. Los invitados llevaron a cabo debates en torno a dos temas: "La gran economía colaborativa y el desarrollo de las empresas unicornio" y "La gran era colaborativa y los temas avanzados de la teoría de la economía colaborativa".

Una salida estratégica para 2030

Según numerosos sondeos de opinión de los últimos años, se espera que China supere a los Estados Unidos en términos de PIB alrededor de 2030, convirtiéndose en la mayor economía del mundo. Mientras tanto, la respuesta de China a la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030, es que el "principio de amplias consultas, contribución conjunta y beneficios compartidos" propugnado en la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda sería una herramienta eficaz a la hora impulsar esta agenda de las Naciones Unidas.

Hoy, a principios de 2020, la Cumbre del Foro Internacional sobre Economía Colaborativa de Pekín también estableció otro punto de referencia histórico para 2030.

En la cumbre, Jun Ge, secretario general de GLASE, así como director ejecutivo y consejero delegado global de ToJoy, junto con muchos expertos extranjeros y nacionales, lanzó una emocionante iniciativa a medio y largo plazo: la visión estratégica de la "reducción dual" Esta supone una reducción del consumo global de nuevos recursos y del tiempo de trabajo en un 50% respectivamente, lo que se espera que sea efectivo en 2030.

Además del enorme avance e hito que representa este concepto de la era de la gran economía colaborativa, esta iniciativa también fue elogiada como una de las fuerzas motrices del ascenso de la economía china.

Detrás de la aparentemente simple frase "reducción dual" o "doble reducción" hay una riqueza de propuestas como el desarrollo sostenible, la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, con las que forjar una comunidad de futuro compartido para la humanidad y la nueva era de innovación global. El concepto de "reducción dual" es el resultado del trabajo conjunto de varias políticas,

La "reducción dual" es una visión estratégica propuesta por primera vez en base a la comprensión de las tendencias de la civilización comercial humana en el primer Foro Internacional sobre Economía Colaborativa, celebrado en Viena el 29 de noviembre de 2019. En el modelo de la gran economía colaborativa, el consumo global de nuevos recursos y el tiempo de trabajo se reducirán gradualmente hasta un 50% respectivamente al compartir y utilizar de forma eficiente los recursos globales.

El Sr. Ge expresó su opinión, diciendo: "Estamos seguros de que la economía de la innovación impulsada por la potenciación de la plataforma aumentará significativamente la eficiencia de la utilización de los recursos globales, y ahorrará un volumen significativo de horas de trabajo de los trabajadores. Se puede decir que la materialización de la "reducción dual" será un objetivo a alcanzar en la próxima década. Esta será también una época para que las empresas den rienda suelta a su fuerza en innovación de una manera concentrada".

China se está transformando de una economía tradicional a una economía basada en la innovación. y la estrategia nacional de "Innovación Científica y Tecnológica de China 2030" será un gran impulso para la materializar de forma acelerada la iniciativa de la "reducción dual".

En su discurso de apertura, Hengshan Fan, ex secretario general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, también mostró su confianza en el potencial de innovación de China. Afirmó que confiaba en que la gran economía colaborativa pueda acelerar el proceso de reforma de la oferta y ayudar a que el PIB de China se transforme pasando de ser un elevado porcentaje a una alta calidad. La alta calidad se basa en un elevado nivel de innovación, lo que significa llegarán oportunidades de innovación para China.

Además del entorno externo cada vez más maduro, algunos expertos y académicos que participaron en el Foro señalaron: "La economía de China necesita urgentemente ser consciente del medio ambiente, y la iniciativa de la 'reducción dual' refuerza esta visión. Esto debería abrir una oportunidad con la que impulsar un desarrollo armonioso y sostenible en todos los ámbitos".

Esto posibilitaría el desarrollo de la gran economía colaborativa y permitiría que el mundo entero disfrute de los dividendos que genera el desarrollo sostenible. El "Premio de la Alianza Mundial de Economía Colaborativa" (el "Premio GLASE") fue anunciado el día de la cumbre. GLASE evaluará a los candidatos para conceder tres premios: el Premio a la Mejor Investigación Teórica en Economía Colaborativa, el Premio al Mejor Modelo de Negocio en Economía Colaborativa y el Premio a la Clasificación Nacional en Economía Colaborativa. Se trata de un esfuerzo por fomentar y apoyar el desarrollo corporativo, la innovación de proyectos, la investigación teórica, los estudios académicos, la exploración de modelos, etc. en el campo de la economía colaborativa. Y lo que más importante aún, ToJoy invirtió 100 millones de yuanes para patrocinar los primeros Premios GLASE.

En el subforo "La gran economía colaborativa y el desarrollo de las empresas unicornio", directamente relacionado con el desarrollo de las empresas y la nueva economía, Yong'an Sun, copresidente de ToJoy Aviation Service Consulting Group, junto con Xuliang Hu, fundador de 365 Internet of People, Weikai Jin, fundador de www.ilvdo.com, y otros invitados, compartieron sus prácticas de innovación corporativa para la nueva economía. Utilizaron sus propias experiencias como ejemplos de las mejores prácticas sobre la "economía colaborativa" y las "empresas unicornio". En su opinión, la gran economía colaborativa es un motor decisivo para el desarrollo a gran escala y la explosión de las empresas unicornio. A su vez, el éxito de las empresas unicornio es una validación de la eficacia de la gran economía colaborativa.

Yves Leterme, asesor sénior de GLASE y ex primer ministro de Bélgica, también participó en el debate, y reafirmó en alto los resultados del foro. Sobre esto, dijo: "Aquellos que dominan la economía colaborativa dominarán la esencia de la creación de empresas unicornio. Este es el mejor de todos los tiempos para aquellos que sean empresarios".

Boris Tadić, presidente ejecutivo de GLASE y expresidente de Serbia, también estuvo de acuerdo en la afirmación, y puntualizó: "Nadie podría haber esperado que el futuro de la economía colaborativa estuviese ahora en manos de China y de las empresas chinas. Esta será una ventaja que no puede pasar desapercibida".

De la teoría a la práctica, de la visión al modelo, del pasado al futuro, la Cumbre de Pekín del Foro de Economía Compartida Global generó una hoja de ruta más detallada y concreta de la era venidera. Sin duda, China será un pilar para la globalización de la gran economía colaborativa, y el Foro Internacional sobre Economía Colaborativa se basará en los frutos y logros de la Cumbre de Pekín para calar más hondo en todo el mundo, ayudando a todos los países a acceder a la colaboración que no presenta fronteras.

Como metrópoli internacional, Pekín liderará la dirección del desarrollo de la gran economía colaborativa, innovando en lo más alto de Internet, del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la IA y otros campos. China se encuentra en un nuevo periodo de cambios y apertura, y seguirá aprovechando y aceptando las experiencias exitosas de otros países mientras comparte abiertamente sus propios recursos internacionales. La gran economía colaborativa, apoyada por los recursos y el mercado de la supereconomía de China, dará un salto en términos de desarrollo y beneficiará al mundo en breve.

Por último, en cuanto a la materialización a largo plazo de la visión de la "reducción dual", el intercambio de bienes necesarios entre empresas, mercados y continentes también ayudará a incrementar tanto la eficiencia de los recursos como la eficacia de la innovación para la humanidad en la próxima década.

