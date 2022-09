La Cumbre Global de IA 2022 comienza con el lanzamiento de nuevas iniciativas internacionales

RIYADH, Arabia Saudita, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Cumbre Global de IA se inauguró oficialmente el martes y reunió a líderes del sector privado, funcionarios gubernamentales y profesionales académicos de renombre de todo el mundo para una serie de debates sobre el futuro de la IA. La Cumbre de tres días, organizada por la Autoridad de Inteligencia Artificial y Datos de Arabia Saudita (SDAIA), está programada para convocar a más de 200 ponentes de 90 países y 10.000 participantes.

"Durante el G20 en 2020, el Reino de Arabia Saudita impulsó el consenso global hacia los principios de la OCDE de una IA fiable. En qué medida la IA debe ser inclusiva, centrada en el ser humano, transparente, sólida y responsable", dijo S.E. el doctor Abdullah Alswaha, Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Arabia Saudita. "No podemos darnos el lujo de que los algoritmos sean sesgados o sexistas. No podemos darnos el lujo de no tener los conjuntos de datos correctos y el contexto correcto".

"Más allá de la aplicación ética de la IA, es fundamental que avancemos en la IA verdaderamente juntos como humanidad, compartiendo nuestras mejores prácticas, nuestra experiencia, nuestros recursos y nuestros desafíos para garantizar que nadie se quede atrás en el desbloqueo del potencial de la IA", añadió S.E. el doctor Abdullah Alghamdi, presidente de SDAIA.

Se realizarán una serie de anuncios en la Cumbre, todos destinados a promover el uso de datos para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo en áreas como la atención médica, la energía y la sostenibilidad. El día de la inauguración, los ministros firmaron la Declaración del Llamamiento a la Acción de la IA de Riyadh, un acuerdo que describe la visión a largo plazo de la Organización de Cooperación Digital (DCO) para utilizar la tecnología de la IA en beneficio de las personas, las comunidades, las naciones y el mundo en su conjunto.

El Reino de Arabia Saudita también dio a conocer sus Principios Éticos de IA el día de la inauguración de la Cumbre. Diseñado por SDAIA y basado en estándares globales y nacionales, el marco servirá como una guía práctica para incorporar la ética de la IA en todo el ciclo de vida del desarrollo del sistema de IA.

Los ponentes en la cumbre incluyen a Amin Nasser, consejero delegado de Aramco, Sebastian Thrun, consejero delegado de Kitty Hawk, y el Dr. Jürgen Schmidhuber, director de la Iniciativa de IA en KAUST. Los ministros saudíes también participaron en los debates del primer día de programación, incluidos: S.E. Fajad Al-Jalajel, Ministro de Salud, S.E. el doctor Majid Bin Abdullah Al Kassabi, Ministro de Comercio, y S.E. Bandar Ibrahim Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales. Periodistas de medios regionales e internacionales también asistieron a la Cumbre en persona y a través de la transmisión en vivo disponible para los asistentes remotos.

