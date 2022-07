La cyber-assurance BOXX Insurance renforce son équipe de direction avec le recrutement de cadres venus de Paypal et de Deloitte

Newman soutiendra le développement du programme de croissance stratégique de BOXX en dirigeant la planification stratégique, la gouvernance, les fonctions juridiques et celles de conformité. Il renforcera encore l'équipe de direction de BOXX alors que l'entreprise continue à se développer à l'échelle mondiale.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de BOXX et je suis enthousiasmé par le programme de croissance qui nous attend », a déclaré Newman. « C'est une période incroyablement excitante pour BOXX. »

Basé à Palo Alto, Newman bénéficie d'une expertise approfondie dans la création et la mise à l'échelle de technologies innovantes de sécurité et de prévention de la fraude. Avant de rejoindre BOXX, Newman a occupé des rôles de direction dans des entreprises publiques et privées, notamment PayPal, Simility, RiskIQ, Pindrop, RSA Security et Silvertail Systems.

En tant que directeur de la technologie, Penney dirigera la stratégie de BOXX en matière de technologie et de données, en se faisant le champion de la croissance axée sur les produits et de l'expansion du marché de BOXX.

« Le défi de développer l'organisation technologique de BOXX à partir de la base, en se situant à la jonction entre l'assurance, la technologie et les données, en fournissant une innovation révolutionnaire est une opportunité fabuleuse que l'on a rarement », a déclaré Penney.

Penney rejoint BOXX après avoir travaillé chez Deloitte, où il a dirigé des initiatives de technologie numérique, des initiatives de commerce et de transformation pour de nombreuses organisations de premier plan. Auparavant, Penney a dirigé l'équipe de transformation numérique chez TELUS Communications, où il était responsable de la livraison, de la gestion et de la gouvernance des produits et des plateformes d'applications numériques pour les consommateurs de TELUS.

« Je suis ravi de renforcer encore notre équipe de direction », a déclaré Vishal Kundi, cofondateur et PDG de BOXX. « Alors que nous nous préparons à la prochaine phase de croissance, j'ai le plaisir d'accueillir Eric et Steve. Ils apportent une expertise et une expérience approfondies et leurs nominations soulignent notre capacité à attirer des personnes talentueuses dans notre équipe. »

À propos de BOXX Insurance

BOXX Insurance Inc. aide les entreprises, les particuliers et les familles à s'assurer et à se défendre contre les cybermenaces. BOXX Insurance Inc. est une société privée dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. La vision de BOXX est d'aider les entreprises, les particuliers et les familles à devancer les cybermenaces, à y répondre et à s'en remettre, en mettant leur sécurité numérique au premier plan. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.boxxinsurance.com

