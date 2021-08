La Czinger 21C bat le record du tour au WeatherTech Laguna Seca Raceway

La société Czinger Vehicles, basée à Los Angeles, ramène le record de Laguna Seca en Amérique avant la Monterey Car Week

LOS ANGELES, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- Czinger, l'entreprise pionnière qui utilise des technologies de conception et de fabrication révolutionnaires pour produire des véhicules hautes performances de pointe et homologués, a établi un nouveau record du tour au WeatherTech Laguna Seca Raceway, pulvérisant l'ancien record de deux secondes impressionnantes !

Czinger 21 at Laguna Seca: Gone in 85 Seconds Czinger 21 at Laguna Seca: Gone in 85 Seconds

Le 21 juillet à 19 h 43 heure du Pacifique, avec au volant le pilote Joel Miller, l'hypercar Czinger 21C a établi le record avec un temps vérifié par plusieurs GPS de 1 h 25 min 44 s. Le précédent record de piste était détenu par la McLaren Senna, le pilote Randy Pobst ayant réalisé un temps de 1 h 27 min 62 s

Dans des conditions idéales (temps clair, direction du vent d'environ de 14,5 km/h NW et température de l'air de 60 degrés) le véhicule de Czinger a également battu le record précédent sur deux autres tours, avec des temps de 1 h 27 min 4 s et 1 h 2 min 6 s.

La voiture, qui roule sur des pneus Michelin Pilot Sport Cup2R entièrement homologués pour la route, a été conçue, fabriquée et assemblée à Los Angeles.

« Encore jeune garçon élevé à Cleveland, dans l'Ohio, je restais éveillé la nuit en pensant à mon héros des courses, Jim Hall, à ses dernières innovations, aux voitures Chaparral pleines de technologies que son équipe construisait, et aux courses sur le légendaire circuit de Laguna Seca », a déclaré Kevin Czinger, fondateur et PDG de Czinger Vehicles et de Divergent 3D, l'entreprise qui révolutionne l'industrie de la construction automobile. « L'époque et les technologies disponibles basées sur l'IA et axées sur la durabilité sont différentes, mais l'esprit qui m'animait alors reste le même : vivre le rêve américain à toute vitesse. »

Czinger présentera la 21C, qui bat tous les records, dans la maison privée de la société à Pebble Beach pendant la Monterey Car Week, du 12 au 16 août.

« Il va sans dire que nous sommes ravis des performances de la voiture », a déclaré Ewan Baldry, ingénieur en chef chez Czinger. « Parvenir à réaliser ce temps au tour avec une voiture qui va entrer en production homologuée est le résultat d'un travail incroyablement dur de la part de l'équipe Czinger et témoigne en particulier de notre capacité à exploiter la technologie de pointe à laquelle nous avons accès grâce à notre association étroite avec Divergent. Le plus passionnant, c'est que nous savons que de nouvelles performances sont à venir ! »

En fait, le record établi au tour n'est que le premier d'une série de tentatives de records de performance, a-t-il fait remarquer.

« Construire une nouvelle voiture n'est pas facile et ce groupe a construit une voiture rapide », a déclaré Joel Miller. « Je ne peux que les remercier de m'avoir choisi comme pilote pendant le processus de développement et la course au record. La technologie révolutionnaire utilisée pour construire la voiture complète la vitesse qu'elle affiche. Et elle donne une très forte impression de voiture de sport quand on la conduit. Vous pouvez sentir ce que la voiture fait au volant. Ce que le groupe motopropulseur est capable de faire est absolument époustouflant à la puissance maximale. En établissant le record sur le circuit de Laguna Seca, la différence n'était pas minime, mais énorme ! ".

À propos de la Czinger 21C

La Czinger 21C, premier modèle d'une série de véhicules de performance exclusifs et entièrement homologués - la production sera limitée à 80 exemplaires - a été créée en partie grâce aux technologies de fabrication additive. Chaque composant fabriqué à l'aide de cette technologie est conçu par ordinateur à l'aide de l'IA, optimisé en termes de poids et de performances, et est magnifiquement fini à la main. Les technologies de fabrication exclusives de Czinger, son groupe motopropulseur mis au point en interne et son design emblématique orienteront sa future famille de véhicules et permettront à l'équipe de conception et d'ingénierie de débloquer des performances et un style encore jamais vus dans l'industrie automobile.

Fait particulièrement important, la 21C V8 est conçue pour utiliser tout un éventail de carburants, y compris du méthanol recyclé au carbone et d'autres carburants électroniques, de sorte qu'elle peut fonctionner en mode zéro émission.

Cette nouvelle hypercar présente d'importantes améliorations depuis sa première présentation publique en mars 2020, notamment une largeur actualisée de 2 050 mm. Avec 1250 ch et un poids sec inférieur à 1240 kg, la 21C affiche un véritable rapport poids/puissance de 1:1. Elle est également dotée d'une traction intégrale avec un solide groupe motopropulseur hybride qui a pour base le moteur à combustion interne le plus puissant au monde. Elle est également équipée de deux moteurs électriques à haut rendement, chacun alimentant une roue avant avec vectorisation du couple, et d'une boîte de vitesses manuelle automatisée séquentielle ultra-légère à sept rapports. Le solide système hybride total fournit une puissance de pointe de 1250 ch (1233 ch).

Grâce à la position centrale du conducteur et du passager, qui permet une répartition du poids, une aérodynamique et une implication du conducteur, la voiture peut atteindre une vitesse de pointe de 281 mph (452 km/h) en configuration vmax optionnelle à faible traînée. La voiture parcourt le quart de mile en 8,1 secondes. Elle passe de passe de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, de 0 à 300 km/h en 8,5 secondes et de 0 à 400 km/h en 21,3 secondes. Son rapport portance/traînée est supérieur à 3:1, avec une force d'appui de 615 kg à 161 km/h et de 2 500 kg à 322 km/h (configuration force d'appui élevée).

Note aux rédacteurs :

Czinger (prononcé « zinger » avec un c muet) a son siège social à Los Angeles, en Californie. Fondée en 2019 et portant le nom de son fondateur et PDG, Kevin Czinger, la marque de performance innovante repose sur une éthique fondamentale consistant à utiliser des technologies révolutionnaires pour créer des véhicules aux performances dominantes et au design emblématique.

Réseaux sociaux :

Site Web : www.czinger.com

Facebook : facebook.com/czingervehicles

Instagram : instagram.com/czinger_vehicles

YouTube : youtube.com/czingervehicles

Twitter : twitter.com/agility

TikTok : tiktok.com/@czingervehicles

LinkedIn : linkedin.com/company/czinger-vehicles

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1589102/Laguna_Record_v11.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1589081/Czinger_Vehicles_21C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1589082/Czinger_Logo.jpg

SOURCE Czinger Vehicles