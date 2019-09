La Déclaration politique des Nations Unies sur la couverture maladie universelle a enfin du mordant

La santé bucco-dentaire inscrite au programme sanitaire mondial

GENÈVE, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La FDI World Dental Federation (Fédération dentaire internationale ou FDI) se félicite de l'engagement attendu de longue date envers le renforcement de la santé bucco-dentaire inclus dans la Déclaration politique relative à la couverture sanitaire universelle (CSU) des Nations Unies. La Déclaration sera officiellement adoptée par les dirigeants mondiaux lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la CSU, le 23 septembre à New York.

« La santé bucco-dentaire est l'un des domaines les plus négligés de la santé mondiale. Nous félicitons par conséquent les dirigeants du monde pour cet engagement décisif qui donne du mordant à la Déclaration politique des Nations Unies. », a déclaré le président de la FDI, le Dr Gerhard Seeberger, « Il est désormais vital de convertir cette Déclaration en actions concrètes et durables au niveau national. »

La santé bucco-dentaire est essentielle à la santé en général et au bien-être à toutes les étapes de la vie. Pourtant, une mauvaise santé bucco-dentaire reste une épidémie silencieuse qui touche environ 3,58 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale. Les maladies bucco-dentaires, telles que les caries, les maladies des gencives et les cancers de la bouche, sont les formes les plus courantes de maladies non transmissibles évitables. Elles affectent les personnes tout au long de leur vie, causant douleur, inconfort, défiguration, et sont parfois mortelles. Les principaux facteurs de risque de maladie buccale comprennent le tabagisme, la consommation nocive d'alcool et la consommation de sucre.

Bien que la plupart des maladies bucco-dentaires puissent être évitées, il a été estimé que le nombre de personnes atteintes de maladies bucco-dentaires non traitées a augmenté de 38 % depuis 1990 et que les maladies bucco-dentaires sont la quatrième maladie non remboursée la plus chère à traiter.

« La CSU offre une occasion unique d'améliorer l'accès aux services de santé bucco-dentaire essentiels et apporte une solution aux dépenses non remboursées associées aux soins bucco-dentaires dans de nombreux pays. », a déclaré le Dr Benoit Varenne, dentiste au département des maladies non transmissibles (MNT) de l'Organisation mondiale de la Santé, « L'intégration des services de santé bucco-dentaire essentiels à la CSU contribuera à améliorer les résultats en matière de santé et à réduire les inégalités fondamentales d'accès aux soins. »

À propos de la FDI World Dental Federation

Fondée en 1900, la FDI World Dental Federation est une organisation internationale composée de membres et le principal organe représentatif de plus d'un million de dentistes dans le monde. Elle est active dans quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans près de 130 pays. Basée à Genève, en Suisse, la FDI a pour mission de guider le monde vers une santé bucco-dentaire optimale.

