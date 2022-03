La demande mondiale d'aluminium atteindra de nouveaux sommets après la pandémie de COVID-19 - IAI

- L'intérêt accru des consommateurs pour la durabilité stimule la croissance de la demande.

- Les transports, l'électricité, l'emballage et la construction connaissent la plus forte croissance.

LONDRES, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport a révélé que la demande mondiale d'aluminium augmentera de près de 40 % d'ici 2030 et que le secteur de l'aluminium devra produire 33,3 millions de tonnes supplémentaires pour répondre à la croissance de la demande dans tous les secteurs industriels - de 86,2 millions de tonnes en 2020 à 119,5 millions de tonnes en 2030.

L'étude, intitulée Opportunities For Aluminium In A Post-COVID-19 Economy , réalisée par les analystes en intelligence économique de CRU International pour le compte de l' International Aluminium Institute (IAI) , détaille la demande dans les principaux secteurs industriels et régions dans une économie post-COVID-19. Les secteurs des transports, de la construction, de l'emballage et de l'électricité sont les quatre secteurs clés qui stimuleront la demande, représentant 75 % du métal total requis.

Les deux tiers de cette croissance devraient provenir de la Chine, qui aura besoin de 12,3 Mt, le reste de l'Asie ajoutant 8,6 Mt supplémentaires, l'Amérique du Nord 5,1 Mt et l'Europe 4,8 Mt. À elles seules, ces quatre régions représenteront plus de 90 % de l'aluminium supplémentaire nécessaire au niveau mondial.

Commentant les conclusions du rapport, le secrétaire général de l'IAI, Miles Prosser, a déclaré : « L'IAI a commandé ce rapport afin de mieux comprendre les moteurs de la demande future d'aluminium et de déterminer ce que l'industrie doit faire pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de demande et de durabilité. Les chiffres du rapport d'aujourd'hui montrent qu'à mesure que la société se concentre sur l'efficacité et la durabilité, les opportunités de marché pour l'aluminium augmentent. Dans chacun des secteurs, les principaux moteurs de la demande sont liés aux questions de durabilité et de changement climatique. »

Selon le rapport, les politiques de décarbonisation et l'abandon des combustibles fossiles dans le secteur des transports entraîneront une augmentation de la production de véhicules électriques, qui atteindra 31,7 millions de tonnes en 2030 (contre 19,9 millions en 2020).

La demande d'énergie renouvelable entraînera également une hausse de la demande d'aluminium pour les panneaux solaires, ainsi que pour le remplacement des câbles en cuivre existants pour la distribution d'électricité. Au total, le secteur de l'électricité aura besoin de 5,2 Mt supplémentaires d'ici 2030.

Le secteur de la construction aura besoin de 4,6 millions de tonnes supplémentaires d'ici la fin de la décennie. L'urbanisation représentera 44 % de la croissance, en provenance d'Asie (hors Chine).

Les emballages en aluminium passeront de 7,2 millions de tonnes en 2020 à 10,5 millions de tonnes en 2030, en raison de l'augmentation de la popularité des boissons en boîte en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Une forte demande d'emballages respectueux de l'environnement, associée à de nouveaux produits, est également à l'origine de cette augmentation.

Zaid Aljanabi, responsable de l'aluminium à CRU, a déclaré : « L'industrie de l'aluminium a la possibilité de continuer à améliorer ses références en matière de durabilité, d'écouter et de répondre aux attentes des consommateurs et de travailler tout au long de la chaîne de valeur pour fournir des produits et des services plus durables aux consommateurs. CRU Consulting conseille les clients de l'industrie de l'aluminium depuis plus de quatre décennies, en leur fournissant des conseils indépendants et exclusifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. »

Au cours des 50 dernières années, l'IAI a été le porte-parole de l'industrie mondiale de l'aluminium primaire, en promouvant les avantages de cette précieuse ressource. Grâce à des données mondiales complètes et à une analyse des flux de matières, l'IAI peut fournir les informations et les voies nécessaires à l'industrie, conformément aux objectifs climatiques mondiaux.

M. Prosser a ajouté : « Alors que nous recherchons un avenir durable dans un monde décarboné, l'aluminium possède les qualités que les consommateurs recherchent : solidité, légèreté, polyvalence, résistance à la corrosion, bon conducteur de chaleur et d'électricité et recyclable. Environ 75 % des quelque 1,5 milliard de tonnes d'aluminium jamais produites sont encore utilisées à des fins productives aujourd'hui. Ce métal a été à l'origine de nombreuses innovations industrielles et techniques au cours du XXe siècle et continue de contribuer à un avenir durable. Répondre durablement à la demande croissante est un défi pour l'ensemble de la chaîne de valeur, mais l'industrie dispose de l'expertise et de la passion nécessaires pour trouver les solutions indispensables à la réduction de l'intensité carbone de notre métal primaire. »

Télécharger le rapport complet

SOURCE International Aluminium Institute (IAI)