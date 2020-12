La dernière étude mondiale de l'ISAPS révèle une augmentation continue de la chirurgie esthétique dans le monde

Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 7,4 % en 2019

HANOVER, New Hampshire, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) a publié aujourd'hui les résultats de son étude annuelle mondiale sur les interventions esthétiques et cosmétiques, qui révèle que ces dernières ont affiché une hausse de 7,4 % en 2019.

Principaux points

Cette augmentation de 7,4 % est plus élevée que celle enregistrée en 2018 (5,6 %). En 2019, ce sont à la fois les interventions chirurgicales et non chirurgicales qui ont augmenté (de 7,1 % et de 7,6 %, respectivement) contrairement à 2018, où seules les interventions non chirurgicales avaient affiché une hausse.

Malgré une diminution de 3,6 % du nombre d'interventions au cours de la dernière année, l'augmentation mammaire reste l'intervention de chirurgie esthétique la plus courante, représentant 15,8 % de toutes les interventions. Les cinq interventions chirurgicales les plus populaires sont toujours l'augmentation mammaire, la liposuccion, la chirurgie des paupières, l'abdominoplastie et la rhinoplastie. Les cinq principales interventions non chirurgicales sont également demeurées les mêmes, soit les traitements à la toxine botulinique et à l'acide hyaluronique, l'épilation, la réduction non chirurgicale de la graisse et le photorajeunissement.

On constate une diminution notable des interventions d'augmentation mammaire, surtout compte tenu de l'augmentation de 20,6 % des cinq dernières années. Un phénomène qui pourrait être lié aux problèmes entourant le lymphome anaplasique à grandes cellules. En 2019, le nombre d'interventions chirurgicales de retrait d'implant a augmenté de 10,7 %.

Les interventions de chirurgie plastique du visage et du cou ont augmenté de 13,5 % alors qu'elles avaient diminué de 14,7 % l'année précédente. La chirurgie des paupières a gagné en popularité chez les hommes.

La chirurgie des fesses a affiché la croissance la plus élevée de toutes les interventions chirurgicales. Les interventions d'augmentation des fesses ont enregistré une hausse de 38,4 % en 2019 et de 65,9 % depuis 2015, tandis que le nombre de liftings fessiers a augmenté de 25,5 % en 2019 et de 77,6 % depuis 2015. De plus, les interventions de nymphoplastie ont augmenté de 24,1 % en 2019 et de 73,3 % depuis 2015.

L'utilisation de produits injectables utilisés pour des interventions non chirurgicales a augmenté de 8,6 %. Bien que la toxine botulinique demeure la plus utilisée, c'est l'hydroxyapatite de calcium qui affiche la plus grande progression, avec une hausse de 64,9 % en 2019. En hausse de 15,7 % depuis 2018, l'acide hyaluronique continue également de gagner du terrain.

Les traitements à l'acide polylactique et les microablations ont également augmenté considérablement, de 24,1 % et de 34,2 % respectivement.

Les interventions chirurgicales les plus courantes chez les femmes demeurent l'augmentation mammaire, la liposuccion et la chirurgie des paupières. Chez les hommes, les trois interventions les plus populaires sont la correction de la gynécomastie, la chirurgie des paupières et la liposuccion.

Les interventions non chirurgicales les plus populaires chez les hommes comme les femmes sont les traitements à la toxine botulinique et à l'acide hyaluronique ainsi que l'épilation.

La plupart des interventions chirurgicales ont été pratiquées sur des femmes ayant entre 35 et 50 ans. Même chose pour les injections de toxine botulinique (46,1 %). Quant aux augmentations mammaires (53,9 %) et aux rhinoplasties (64,5 %), elles concernent essentiellement la tranche d'âge des 19-34 ans. La rhinoplastie demeure l'intervention de chirurgie esthétique la plus courante chez les patients de 18 ans et moins.

Statistiques par pays

Malgré une diminution de 8,7 % des interventions chirurgicales aux États-Unis, c'est là qu'ont été pratiquées la plupart des interventions à l'échelle mondiale (15,9 %), ainsi que 19,3 % de toutes les interventions non chirurgicales et 77,8 % des injections. Le Brésil a effectué le plus grand nombre d'interventions chirurgicales (13,1 %) et les interventions non chirurgicales y ont augmenté de 28 %.

En 2019, les 10 principaux pays étaient les États-Unis, le Brésil, le Japon, le Mexique, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la France, l'Inde et la Russie.

On estime que les États-Unis et le Brésil comptent le plus grand nombre de chirurgiens plasticiens (25 % du total mondial). Viennent ensuite les pays asiatiques, avec la Chine en troisième place, suivie par le Japon en quatrième place et la Corée du Sud en cinquième place

Les interventions chirurgicales continuent d'être effectuées principalement dans les hôpitaux (47,9 % à l'échelle mondiale), sauf aux États-Unis, où 62,7 % des interventions sont effectuées en milieu extrahospitalier, dans des immeubles de bureaux.

Les pays accueillant le plus de patients étrangers sont les mêmes que l'an dernier : Thaïlande (33,2 %), Mexique (22,5 %) et Turquie (19,2 %).

Méthodologie de l'étude

Un questionnaire a été envoyé à quelque 25 000 chirurgiens plasticiens figurant dans la base de données de l'ISAPS pour qu'il soit possible de déterminer combien d'interventions chirurgicales et non chirurgicales ont été pratiquées en 2019. Il contenait également certaines questions connexes liées au tourisme médical. Les résultats ont été rassemblés, listés et analysés par Industry Insights, une entreprise de recherche indépendante basée à Columbus, en Ohio. L'ISAPS est le seul organisme à recueillir ce type de données à l'échelle mondiale chaque année. Pour obtenir un exemplaire des résultats complets, consultez le site https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/.

À propos de l'ISAPS – La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) est la principale organisation professionnelle mondiale de chirurgiens plasticiens esthétiques qualifiés. Fondée en 1970, l'ISAPS offre un forum ouvert pour l'échange de connaissances en chirurgie plastique dans le monde entier. L'ISAPS offre à ses membres des formations à jour et des occasions de formation continue et sponsorise et organise des rassemblements scientifiques dans le monde entier. Aujourd'hui, l'ISAPS compte parmi ses membres les plus éminents professionnels de la chirurgie esthétique et reconstructive du monde de 110 pays différents.

