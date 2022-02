La dernière étude révèle trois raisons pour lesquelles les directeurs informatiques des entreprises choisissent la solution POL de Huawei

SHENZHEN, Chine, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Huawei a commandé à Forrester Consulting une étude intitulée The Total Economic Impact™ Of Huawei Passive Optical LAN. Dans cette étude, Forrester utilise une méthodologie propriétaire pour analyser l'impact économique de la solution de LAN optique passif (POL) de Huawei sur les entreprises selon trois aspects basés sur les informations des clients interrogés.

Pour réaliser la transformation numérique, les entreprises utilisent de plus en plus les technologies de l'information de prochaine génération comme le cloud computing, les big data et l'Internet des objets (IdO). En tant qu'infrastructure sous-jacente de ces technologies, la connectivité réseau est devenue la pierre angulaire de la transformation numérique dans divers secteurs. Basée sur une étude approfondie des cas d'application dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'hôtellerie et de la fabrication, l'étude Forrester a constaté que la solution POL de Huawei reconstruit les réseaux locaux avec des connexions à fibre complète, un roulement multiservice et des transmissions longue distance passives. Cette solution permet de réduire l'espace de la salle à très basse tension (TBT), d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien et d'éviter les investissements répétés dans la construction. Selon l'analyse financière, un campus d'entreprise comptant 6 000 points d'information peut obtenir une valeur actuelle nette (VAN) de 9 596 000 $ en cinq ans.

Forrester a utilisé une méthodologie propriétaire pour quantifier les avantages des investissements technologiques sur la base de l'étude de cas. L'étude décrit les avantages commerciaux de la solution POL de Huawei pour les entreprises, y compris les avantages quantifiés, les avantages non quantifiés et la flexibilité. De plus, un modèle financier de l'organisation composite TEI (Total Economic Impact™) est établi en fonction du campus d'entreprise pour quantifier la valeur actuelle nette (VAN).

Avantages quantifiés :

Économies du coût de l'exploitation et de la maintenance du réseau : gestion unifiée des dispositifs POL et opération et maintenance à l'échelle du réseau ; transmission point à multipoint par le biais des répartiteurs optiques passifs, réduction des nœuds de maintenance et amélioration de l'efficacité de maintenance du réseau de 60 %, produisant une VA totale de plus de 535 000 $ en cinq ans.

Économies sur les coûts de l'expansion du réseau : un investissement de 75 % dans la construction a été économisé grâce à l'architecture POL simplifiée et aux fibres légères et souples, ce qui a donné une VA totale de plus de 276 000 $ en cinq ans.

Économies d'espace TBT : les commutateurs d'agrégation actifs traditionnels sont remplacés par des répartiteurs optiques passifs, ce qui donne une VA totale de 96 000 $ en cinq ans.

Avantages non quantifiés : basée sur la transmission ultra-large bande sur fibres, la solution POL améliore l'expérience réseau dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hôtellerie et de la fabrication, facilitant la transformation numérique et la croissance des entreprises.

Flexibilité : l'infrastructure fibre verte et durable de la solution POL peut répondre aux besoins pendant 30 ans, évitant ainsi les investissements répétés. En outre, la solution POL offre une convergence de services tournée vers l'avenir, favorisant la transformation numérique et améliorant la compétitivité des entreprises.

Dans l'étude, le directeur technique et membre du conseil d'un groupe de complexes touristiques a déclaré : « L'un des moments clés qui a vraiment accéléré la décision de passer au réseau POL de Huawei a eu lieu [lorsque le réseau traditionnel est tombé] en panne un jour de pointe, ce qui [a créé] une très mauvaise expérience pour nos clients. »

Le responsable informatique d'une entreprise de fabrication a déclaré : « L'ONU de Huawei peut fonctionner à moins de 70 degrés Celsius, ce qui est compatible avec notre environnement industriel. Nous préférons aussi utiliser un réseau optique passif (PON) ».

La solution POL de Huawei étend la fibre à chaque salle, bureau et machine dans les scénarios de campus de divers secteurs, ce qui permet de réduire les coûts de câblage, d'offrir une bande passante élevée et une faible latence, et de promouvoir le développement durable dans les entreprises.

Remarque : Total Economic Impact (TEI) est une méthodologie mise en place par Forrester Research qui aide les entreprises à communiquer la proposition de valeur de leurs produits et services aux clients, ainsi qu'à démontrer, justifier et réaliser les avantages financiers des initiatives TIC pour les cadres dirigeants et les autres intervenants clés de l'entreprise.

Le MWC Barcelone 2022 se déroulera du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions sur le stand 1H50 du Fira Gran Via Hall 1. Pour en savoir plus, veuillez visiter : Huawei Enterprise au MWC 2022 | New Value Together

