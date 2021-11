La dernière expansion EMEA de Billups accueille Massimiliano Del Grosso en tant que chef d'entreprise

Avec plus de 15 ans d'expérience, Del Grosso apporte sa passion pour la publicité d'extérieur et ses connaissances approfondies du secteur des médias, ayant occupé des postes dans plusieurs entreprises médiatiques italiennes de premier plan. Plus récemment, Del Grosso a fondé, en Italie, l'agence créative et médiatique Piuma Comunicazione per Immagini. Grâce à son esprit stratégique et curieux, il a réalisé des campagnes exceptionnelles qui ont enthousiasmé clients et consommateurs.

« Nous sommes ravis que Massimiliano rejoigne Billups tandis que nous poursuivons notre expansion dans la région. Il jouera un rôle déterminant dans la satisfaction des clients par le biais du canal extérieur soutenu par la technologie, la science des données et la connaissance », a déclaré Andrew Brunton. « Sa soif et sa volonté d'écouter les besoins des clients amélioreront davantage notre offre, car nous proposons déjà des choses étonnantes et faisons bouger le monde. »

À propos de Billups

Billups révolutionne l'expérience publicitaire en extérieur. En alliant l'art et la science à une technologie de pointe, nous sommes en tête de l'industrie en matière de ciblage scientifique, de mesure précise pour la publicité en extérieur et d'un moteur de recommandation novateur alimenté par l'intelligence artificielle. Fondée en 2003, Billups est la plus grande entreprise privée nationale de technologie et de services gérés spécialisée dans l'affichage, offrant une planification stratégique, des achats, une production et des expériences de marque. Billups aide les grandes marques mondiales à naviguer et à optimiser leur investissement dans la publicité en extérieur. Le siège social de Billups se trouve à Portland, dans l'Oregon, et l'entreprise compte 19 bureaux aux États-Unis et trois bureaux en Europe. Pour en savoir plus, visitez le site www.billups.com.

