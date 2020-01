La dernière version de la plateforme de gestion des risques SAI360 mise sur la confiance et l'éthique

« Confiance et intégrité sont les maîtres mots en ce début d'année , et il est essentiel que les bonnes personnes adoptent les bons comportements et soient dotées des bons outils. Les équipes de gestion du risque et de la conformité ont trop longtemps été confrontées à des expériences cloisonnées et incohérentes d'un bout à l'autre de leur matrice de risque, laquelle manquait de contrôle et de visibilité quant aux risques pour la réputation et aux risques liés au comportement humain », a commenté Peter Granat, directeur général de SAI Global. « Nos améliorations les plus récentes constituent un tournant important dans l'industrie en offrant la possibilité de renforcer la capacité de résistance et d'accroître la valeur commerciale, et ce, tout en permettant une plus grande transparence, une efficacité accrue, une meilleure qualité des données et une gestion globale améliorée des risques et de la conformité réglementaire ».

Il en résulte un ensemble de capacités qui fonctionnent rapidement et qui donnent aux professionnels de la gestion de la conformité et du risque la capacité de gérer et d'évaluer les risques opérationnels et stratégiques et les obligations de conformité, de réduire au minimum les frais généraux et de fournir un point d'avantage maximal dans toutes les opérations. SAI360 est doté des capacités suivantes :

« Nos premiers clients ont innové avec SAI Global en déployant des solutions de gestion de la conformité à grande échelle dans le nuage. Comme la demande pour l'expertise et l'héritage de SAI Global en matière de risques liés continue de croître, nous avons donné aux équipes de gestion de la conformité et du risque davantage de moyens en apportant des améliorations cruciales dans notre dernière version », a commenté Anton Lissone, directeur de la technologie chez SAI Global. « SAI360 met l'accent sur l'utilisateur final et établit un nouveau jalon en créant une expérience à la fois moderne, rationalisée et d'avant-garde grâce à une interface utilisateur (IU) intuitive, quelle que soit l'application ».

SAI360 propose à l'utilisateur final des améliorations qui permettent :

d'entreposer, d'exploiter et d'extraire des données en matière de risque à partir de sources pour obtenir un aperçu opérationnel et complet des risques à tous les niveaux ;

de planifier et de structurer les processus, de fixer les priorités et les échéances, de partager des renseignements et d'assigner des tâches ;

de visualiser les tableaux de bord des risques, de la conformité et du contrôle interne avec de nouvelles options de configuration permettant d'analyser les données en temps réel.

Avec cette version, SAI Global répond encore mieux aux besoins des utilisateurs finaux des organisations hautement réglementées dans le domaine de la santé et des services financiers en créant des processus permettant de renforcer la capacité de résistance des entreprises. Destiné au secteur de la santé, SAI360 for Healthcare est désormais doté de capacités de pointe renforcées qui permettent de répondre aux défis complexes auxquels font face les prestataires de soins de santé en matière de remboursement. Les clients américains du secteur de la santé peuvent améliorer l'intégrité de leurs revenus grâce à une surveillance continue des remises de remboursement afin de détecter les paiements à risque et les refus.

Grâce à la technologie issue de la récente acquisition de BWise par SAI Global, les organisations de services financiers disposent désormais de capacités améliorées de gestion des risques et de gestion des changements réglementaires avec la dernière version de SAI360 for Financial Services.

Pour en savoir plus sur ces capacités améliorées, veuillez cliquer ici.

A propos de SAI Global

SAI Global aide les organisations à gérer les risques de manière proactive et ainsi à inspirer confiance, à atteindre l'excellence commerciale, à générer de la croissance et à parvenir à un développement durable. Nos solutions intégrées de gestion des risques combinent des capacités, des services et des offres de conseil de premier plan qui s'appliquent à l'ensemble du cycle de vie des risques. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur d'autres activités. Combinés, ces outils et ces connaissances permettent à nos clients de développer une vision intégrée du risque. Pour voir notre plateforme SAI360 en action, demandez une démonstration gratuite.

Nous avons une portée internationale avec des sites en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans la région Pacifique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.saiglobal.com/risk.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1062627/SAI_Global_Platform_LP_2x.jpg

Related Links

https://www.saiglobal.com/risk



SOURCE SAI Global