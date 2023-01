La deuxième édition annuelle de la conférence Connecting Green Hydrogen Europe 2023 se tient à Madrid, en Espagne

MADRID, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La conférence Connecting Green Hydrogen Europe (CGHE2023) 2023 – Advancing Towards Europe's Green Hydrogen Roadmap (faire progresser la feuille de route de l'hydrogène vert en Europe), se tient les 5 et 6 juillet 2023 au Riu Plaza España Madrid, en Espagne.

#CGHE2023 - Region's High-end Event towards Green Hydrogen Future in Europe

En tant que conférence et salon régional haut de gamme vers un avenir de l'hydrogène vert en Europe, Connecting Green Hydrogen (connecter l'hydrogène vert) Europe 2023 rassemblera l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène pour se concentrer sur la mise au point de solutions et d'innovations pour la production d'hydrogène à faible teneur en carbone, un stockage et une distribution efficaces, et des applications dans diverses utilisations stationnaires et mobiles en Europe.

La conférence CGHE2023 crée un cadre sur mesure où les décideurs de haut niveau pourront se rencontrer, partager des approches pragmatiques pour soutenir la croissance de l'hydrogène vert et le pôle industriel de l'hydrogène vert en Europe, et encourager les partenariats internationaux pour faciliter l'économie de l'hydrogène vert. Les participants à la conférence recevront des avis professionnels sur l'industrie européenne de l'hydrogène.

En tant que principal événement consacré à l'industrie de l'hydrogène, le CGHE s'est tenu avec succès à Madrid pendant deux années consécutives. On estime que cette édition attirera plus de 1 000 participants sur place, plus de 100 orateurs de classe mondiale et plus de 50 sponsors et exposants. Plus de 1 000 participants se réuniront pour discuter et voir les dernières technologies et solutions d'ingénierie, les matériaux avancés, les équipements de fabrication, les infrastructures, ainsi que les outils et services d'essai et d'évaluation pour enfin commercialiser l'hydrogène en tant que fournisseur principal d'énergie propre et renouvelable.

D'éminentes entreprises gouvernementales et industrielles participent à la conférence CGHE :

Parmi les organisations gouvernementales et publiques figurent la Commission européenne, le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), le Centre pour le développement des technologies industrielles (CDTI), le Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), Hydrogen Europe, Eurogas, Clean Hydrogen Partnership, la World Steel Association, Women in Green Hydrogen et bien d'autres.

La section Pétrole, gaz et IPP comprendra ENGIE, Enel Green Power, Shell, Bp, TotalEnergies, E.ON, ACCIONA, Repsol, Iberdrola, Air Liquide, EDP Renewables, Snam, Enagás, INEOS, Galp, Vattenfall, Naturgy, RHI Magnesita, BASF, Aperam, Hynamics, OMV, Hive Energy, EWE AG, Messer SE & Co. KGaA, PGNiG SA, Axens, PRF, H2 Green Steel, Verbund, Nortegas Energia Grupo et bien plus.

Leader Associates est un organisateur international d'événements dans le domaine des énergies propres. Leader Associates s'engage en faveur des énergies propres et est à l'avant-garde de la durabilité environnementale.

Pour en savoir plus sur la conférence CGHE2023, rendez-vous sur https://www.europe.gh2events.com/

Vidéo de la conférence CGHE2022 : https://www.youtube.com/watch?v=Iub-7P2-7z0&t=96s

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978555/For_information_CGHE2023.jpg

