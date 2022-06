LA DEUXIÈME ÉDITION TRÈS ATTENDUE DE « 50 NEXT » PRÉSENTE LES PLUS GRANDS ACTEURS DE DEMAIN DANS LE DOMAINE DE LA GASTRONOMIE

La deuxième édition de la liste des 50 Next réunit des ressortissants de 30 pays sur six continents différents

sur différents La liste non classée rassemble des personnes âgées de 22 à 37 ans

Sept catégories récompensent les professionnels de la gastronomie : Gamechanging Producers ; Tech Disruptors ; Empowering Educators; Entrepreneurial Creatives; Science Innovators; Hospitality Pioneers et Trailblazing Activists.

Plus de 400 candidats ont été retenus parmi les candidatures, les recommandations et les talents directement repérés par le Basque Culinary Center, partenaire académique de 50 Next.

BILBAO, Espagne, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'organisation à l'origine du classement The World's 50 Best Restaurants et des The World's 50 Best Bars a dévoilé aujourd'hui la deuxième édition de la liste 50 Next, qui répertorie, sans les classer, les jeunes gens qui façonnent l'avenir de la gastronomie. Cette année aura lieu le tout premier événement en direct qui célébrera la liste 50 Next, au Palais Euskalduna de Bilbao, au Pays basque, en Espagne. Destinée à inspirer, responsabiliser et rassembler la prochaine génération de leaders, la liste 50 Next célèbre les personnes âgées de 35 ans et moins travaillant dans le secteur alimentaire et des boissons. La liste inclut également les candidats de plus de 35 ans qui ont récemment entamé une nouvelle carrière.