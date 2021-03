La deuxième partie de poker se tiendra au domicile de Hank Azaria, avec un casting de stars qui échangeront plaisanteries et railleries et s'affronteront sur Pokerstars.net pour une bonne cause

La partie Hank's Home Game de PokerStars.net se déroule en ligne et réunit des stars. Elle met en scène six célébrités qui discutent et s'affrontent devant les caméras pour gagner leur part d'un don de 50 000 $ qui sera versé aux associations caritatives qui leur tiennent à cœur. Pour cette série de parties à domicile, PokerStars.net s'est associé à la Edward Charles Foundation pour distribuer les fonds, recueillis par l'intermédiaire de la partie Hank's Home Game, aux associations caritatives choisies par les célébrités. La Edward Charles Foundation est un parrain fiscal qui aide les clients à transformer leurs passions philanthropiques en une mission marquante.

Il est possible d'assister à la deuxième partie de la nouvelle série Hank's Home Game ici .

L'animateur Hank Azaria a expliqué : « Je suis heureux d'être de retour pour une autre partie dans la joie et la bonne humeur, pour une nouvelle levée de fonds pour des associations caritatives. Échanger avec ces gars a été un vrai plaisir. On ne sait jamais ce qu'il va se passer et je ne parle pas simplement du poker. »

Kent Seton, PDG et président de la Edward Charles Foundation (une organisation parapluie publique, exonérée d'impôts au titre de l'article 501(c)(3), regroupant plus de 100 initiatives caritatives), a déclaré : « L'équipe de la Edward Charles Foundation est plus qu'enthousiaste à l'idée de collaborer avec la plateforme de niveau mondial, PokerStars.net, qui s'est mobilisée pour faire le bien et changer le monde. Et elle est particulièrement heureuse de travailler avec l'initiative Hank's Home Game, qui aidera à recueillir des fonds destinés aux associations caritatives et permettra de changer la vie d'un nombre incalculable de personnes. »

La première partie a vu Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles et Michael Cera s'affronter à Hank pour de belles causes. Michael Cera s'est emparé de la première place et a fait un don de 20 000 $ à l'association caritative qu'il avait choisie, First Responders First, qui répond aux besoins en matière de santé et de sécurité des professionnels de santé publique.

Les Hank's Home Games font suite à Stars CALL for Action de mai 2020, où plus de 1 million de dollars ont été reversés à des associations caritatives. Plus de 90 célébrités s'étaient réunies pour jouer au poker. David Costabile a remporté le tournoi, et 100 000 $ ont été donnés à son œuvre caritative World Central Kitchen pour distribuer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin.

Les Home Games de PokerStars.net vous permettent de déplacer votre partie de jeu locale sur le tapis en ligne, afin de pouvoir jouer avec vos amis et votre famille dans le monde entier.

