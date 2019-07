La deuxième saison de World's Fastest Gamer lance le prix le plus important des courses d'eSport

Huit finalistes proviennent des plus grands championnats de course d'eSport en 2019. Deux autres participeront au cours des prochaines semaines aux qualifications pour décrocher une invitation privilégiée, l'une exclusivement sur l'app mobile Gear.Club, l'autre en ligne sur rFactor2.

Les finalistes affronteront de rigoureux essais de sélection au Royaume-Uni et les six premiers s'envoleront vers le siège de R-Motorsport à Saint-Gall en Suisse. Deux d'entre eux passeront par une série d'épreuves intensives pendant quatre jours et seront en compétition dans un duel sur circuit à la finale de Hockenheim pour le DTM d'Allemagne (« Deutsche Tourenwagen Masters »).

Le juge principal, Juan Pablo Montoya, et Rudy Van Buren, vainqueur de la première saison du WFG, décideront de qui possède les qualités pour contester le prix qui représente plus de 1 million de dollars.

Montoya qui a remporté l'Indy 500, le Grand Prix de Monaco et les 24 heures de Daytona est bien placé pour déterminer un vainqueur digne de ce nom.

« J'ai participé à des courses en ligne pendant plusieurs années et utilisé des simulateurs pour rester aguerri, » a expliqué Montoya. « Je sais qu'il existe des talents immenses dans le monde virtuel parce que je m'y fais battre régulièrement par des joueurs ! Je sais que les aptitudes peuvent se transférer entre virtuel et réel, c'est pourquoi mon rôle sur WFG est de faire en sorte que ces joueurs soient insatiables et fonctionnent sous pression. »

Van Buren est devenu pilote sur simulateur de Formule 1 grâce à sa victoire en première saison de WFG. Des millions de personnes ont suivi son histoire en ligne, laquelle a atteint 400 millions de foyers sur réseaux comme ESPN, CNBC, Sky et Fox.

Darren Cox, fondateur de World's Fastest Gamer, président de Millennial Esports Corp. (« Millennial » ou la « Société », TSX VENTURE : GAME, OTCQB : MLLLF), estime que la compétition a le potentiel de révéler des prédispositions pour le sport automobile dans le monde réel.

« Les courses dans l'eSport ont pris une importance de plus en plus significative depuis notre premier projet il y a plus de dix ans, mais il recèle encore une énorme réserve de talents non découverts, » a souligné Cox.

« WFG constitue un pont entre le monde réel et le monde virtuel, et nous allons une fois de plus fournir un accès sans précédent aux deux facettes de notre sport grâce à toutes les plateformes du numérique et de la diffusion. »

Depuis sa fondation en 2014, R-Motorsport s'est affirmé comme l'une des meilleures équipes du monde pour la course Grand tourisme (GT).

« Durant notre courte histoire, R-Motorsport a remporté de grands succès et a eu une influence sur les circuits avec Aston Martin, » a commenté Florian Kamelger, copropriétaire de R Motorsport et directeur de son équipe. « Avec l'équipe de Darren à Millennial Esports, nous avons à présent un pied dans le monde virtuel qui procure à nos partenaires une nouvelle plateforme à l'intérieur du sport automobile. »

L'écurie de R-Motorsport possède une vaste expérience avec sa participation à des courses sur Aston Martin dans des championnats du sport automobile de haut niveau mondial, en particulier l'Intercontinental GT Challenge, les Blancpain GT Series et le DTM, lequel constitue le championnat international le plus important dans le monde pour les voitures de tourisme.

« Ce projet démontre l'intérêt croissant envers Aston Martin dans le monde réel et dans le monde virtuel et j'ai la conviction que ceci va catapulter notre marque au rang des leaders sur l'espace florissant de l'eSport, » a affirmé Andy Palmer, président-directeur général du groupe Aston Martin.

SOURCE World’s Fastest Gamer