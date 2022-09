La deuxième série de «Lire la Chine» (Reading China) de China International Book Trading Corporation, axée sur la voie du développement de haute qualité en Chine

BEIJING, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- China International Book Trading Corporation, a publié la deuxième partie de «Lire la Chine» (Reading China), une série d'entretiens haut de gamme. Cette série d'entretiens se concentre sur «Une communauté d'avenir partagé pour l'humanité», «Un développement de haute qualité» et d'autres questions clés qui préoccupent la communauté internationale. Des experts en relations internationales, en politique et en économie sont interrogés pour expliquer leur compréhension des pratiques de développement de la Chine.

What’s important for China’s economy today

Dans cet épisode, David Blair, vice-président du groupe de réflexion sur la Chine et la mondialisation, Einar Tangen, chercheur principal du groupe de réflexion Taihe, et Alessandro Teixeira, professeur à l'école d'administration publique de l'université Tsinghua, sont invités à s'exprimer autour du thème du « développement de haute qualité ». Sur ce thème, ils ont discuté de questions d'actualité telles que la stratégie de double cycle économique de la Chine et le développement de l'innovation scientifique et technologique.

En 2020, la Chine a proposé pour la première fois de « Construire un nouveau modèle de développement de doubles cycles nationaux et internationaux qui s'encouragent mutuellement ». Le président Xi Jinping a souligné que la mise en place d'un nouveau modèle de développement dans lequel le cycle national est le pilier et où les doubles cycles nationaux et internationaux s'encouragent mutuellement est une décision majeure prise sur le stade de développement de la Chine, les changements dans l'environnement et les conditions, et surtout les changements dans les avantages comparatifs de la Chine.

David Blair, vice-président du groupe de réflexion sur la Chine et la mondialisation, a déclaré que les grands pays doivent s'appuyer sur leur force inhérente pour se développer et progresser, et que pour une puissance économique comme la Chine, l'accent mis sur une croissance de haute qualité et la stabilité économique revêt une importance pratique. Einar Tangen, chercheur principal du groupe de réflexion Taihe, a déclaré que la politique de « doubles cycles » de la Chine ne signifie pas qu'elle se retire de l'économie mondiale, mais plutôt qu'elle s'assure d'abord que son marché intérieur fonctionne correctement, et sur cette base, elle améliore l'efficacité et réduit les coûts, pour attirer davantage d'investissements étrangers.

À l'heure actuelle, la Chine a placé l'innovation scientifique et technologique au cœur de son développement national global et s'est fixé pour objectif stratégique de devenir un pays innovant de premier plan d'ici 2030 et une puissance mondiale en matière d'innovation scientifique et technologique d'ici 2050.

Alessandro Teixeira, professeur à l'école d'administration publique de l'université Tsinghua, a déclaré que l'accent mis par le président Xi Jinping sur l'innovation scientifique et technologique est fondé sur la science, et que c'est lorsque la Chine s'appuie sur le développement de la science et renforce sa technologie que l'innovation sera produite.

